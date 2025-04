Allen Obando vive un presente soñado en Inter Miami y no oculta sus ambiciones

Allen Obando, con solo 18 años, vive un presente de ensueño en el Inter Miami de la MLS. Compartir vestuario con leyendas del fútbol mundial como Lionel Messi y Luis Suárez es una realidad que supera cualquier aspiración juvenil. En una entrevista exclusiva con Diario AS, Obando revela su admiración por el tridente del FC Barcelona y sus ambiciosos planes para el futuro.

“Eran muchos los delanteros que admiraba de niño, pero principalmente Suárez”, confiesa Obando, rememorando su fascinación por el ataque del FC Barcelona. “Veía a ese Barça con Messi, Suárez, Neymar… y soñaba con ser como ellos”, añade el prometedor futbolista ecuatoriano.

Hoy, ese anhelo infantil se ha materializado en una experiencia que aún le cuesta asimilar. “Es impresionante, soy un privilegiado de Dios porque me da estas oportunidades de estar aquí. Aún no he tenido la confianza de contárselo a Suárez y a Leo, pero sí se lo voy a contar”, expresa con emoción Obando.

El futuro en la mira: El sueño europeo de Obando

El joven talento ecuatoriano también vislumbra su futuro con determinación: “Lo importante es aprender muchas cosas y estar en la mejor forma posible para el fútbol europeo”, afirma, sin ocultar su ilusión por dar el salto al viejo continente.

Mientras tanto, su enfoque principal está en acumular minutos de juego y consolidarse tanto en el Inter Miami como en la selección nacional de Ecuador. “El mayor orgullo es poder representar a mi país”, asegura con patriotismo Obando.

Allen Obando ya hizo su debut oficial con Inter Miami. CORTESÍA

Con la firme intención de marcar goles y continuar su crecimiento profesional, Allen Obando apunta a lo más alto del fútbol mundial: “A largo plazo me veo en Europa, en una liga como la Premier League o LaLiga española”. El sueño ecuatoriano apenas comienza para este joven talento con un futuro brillante.

