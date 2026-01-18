Alineaciones y dónde ver EN VIVO Senegal vs Marruecos por Copa Africana de Naciones

Marruecos y Senegal se enfrentan por la semifinal de la Copa Africana de Naciones, con Nigeria ya clasificada a la final

Marruecos es el anfitrión de la Copa Africana de Naciones.

Marruecos y Senegal protagonizarán uno de los partidos más esperados de la Copa Africana de Naciones, cuando se enfrenten por la clasificación a la final del torneo, instancia en la que ya aguarda Nigeria, liderada por el goleador Victor Osimhen.

El partido entre Marruecos y Senegal se disputará este domingo 18 de enero de 2026, desde las 14:00 (hora de Ecuador), en el estadio Prince Moulay Abdellah, ubicado en Rabat.

Marruecos, con sus estrellas y el apoyo local

La selección marroquí, dirigida por el director técnico Walid Regragui, buscará aprovechar la localía y el respaldo de su hinchada para alcanzar una nueva final continental.

Marruecos será liderada por Brahim Díaz. Internet

Marruecos, que es la anfitriona de la competencia, llegará con todas sus figuras disponibles, entre ellas Brahim Díaz, Abdé Ezzalzouli y el capitán Achraf Hakimi, uno de los laterales más determinantes del fútbol mundial.

La alineación de Marruecos será: Bounou; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; El Aynaoui, El Khannouss, Saibari; Abdé, Brahim Díaz y El Kaabi.

Con un juego dinámico, posesión de balón y profundidad por las bandas, los Leones del Atlas intentarán imponer condiciones desde el inicio.

Senegal apuesta a su poder ofensivo

Enfrente estará Senegal, bajo la conducción del entrehador Pape Thiaw, que también contará con su plantel estelar.

Los Leones de la Teranga tienen como principales cartas ofensivas a Sadio Mané, Nicolas Jackson e Iliman Ndiaye, futbolistas con experiencia en las principales ligas europeas.

La alineación de Senegal: Mendy; Diatta, Seck, Niakhate, Diouf; Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye; Mané, Ndiaye y Jackson.

Mané ha sido una de las figuras de Senegal en la Copa Africana de Naciones. Cortesía

Nigeria espera en la final

El ganador de esta semifinal se medirá en la final de la Copa Africana de Naciones ante Nigeria, selección que viene de eliminar al Egipto de Mohamed Salah y que tiene como gran figura al delantero Victor Osimhen.

Dónde ver Marruecos vs Senegal EN VIVO

En Sudamérica y Ecuador, a excepción de Colombia, el partido será transmitido EN VIVO y gratis a través del canal de YouTube de Claro Sports, además de su sitio oficial clarosports.com.

