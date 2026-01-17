Alineaciones y dónde ver EN VIVO Chelsea vs Brentford por Premier League 2025-26

Moisés Caicedo, Enzo Fernández y Cole Palmer lideran a Chelsea ante Brentford por la Premier League

Chelsea busca una triunfo que le permita escalar posiciones en la tabla.

Chelsea será local ante Brentford este sábado 17 de enero de 2026, en un partido correspondiente a la fecha 22 de la Premier League 2025-26.

El encuentro se disputará desde las 10:00 (hora de Ecuador) en el estadio Stamford Bridge y marcará el debut oficial de Liam Rosenior como director técnico de los Blues en el torneo inglés.

Liam Rosenior debutará como técnico del Chelsea en la Premier League

El equipo londinense llega a este compromiso con la expectativa de sumar tres puntos clave en casa y consolidar su idea de juego bajo el nuevo mando técnico.

Moisés Caicedo comandará la volante de Chelsea. EFE

Chelsea contará con la presencia del volante ecuatoriano Moisés Caicedo, quien se ha convertido en una pieza fundamental en el mediocampo por su despliegue físico y capacidad de recuperación.

Bajas y figuras clave en Chelsea

Para este partido, Chelsea tendrá ausencias importantes debido a lesiones. Malo Gusto, Jamie Gittens y Liam Delap no estarán disponibles, lo que obliga a Rosenior a ajustar su planteamiento táctico.

A pesar de ello, el entrenador contará con jugadores determinantes como Cole Palmer, Enzo Fernández y Moisés Caicedo, llamados a liderar al equipo tanto en la generación de juego como en la presión alta.

La alineación de Chelsea: Sánchez; James, Fofana, Chalobah y Cucurella; Fernández, Caicedo y Palmer; y Neto, Estevao y Pedro.

Brentford y el poder goleador de Igor Thiago

Brentford, dirigido por Keith Andrews, buscará dar el golpe como visitante. Su principal carta ofensiva es el delantero Igor Thiago, actual goleador del equipo con 16 tantos en la temporada, quien representa una amenaza constante para la defensa rival.

No obstante, el conjunto visitante también llega con bajas sensibles por lesión: Fabio Carvalho, Antoni Milambo y Josh Dasilva no podrán ser considerados para este compromiso.

Alineación de Brentford: Kelleher; Kayode, Ajer, Collins y Henry; Yarmolyuk, Janelt y Jensen; Ouattara, Schade e Igor Thiago.

¿Dónde ver Chelsea vs Brentford en Ecuador?

En Ecuador, el partido entre Chelsea y Brentford se podrá ver EN VIVO a través del canal de televisión pagada ESPN y mediante la plataforma digital Disney+, opciones oficiales para seguir la Premier League 2025-26.

