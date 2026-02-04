Expreso
Alianza Lima inicia la disputa de la Copa Libertadores 2026.Archivo

Alineaciones y dónde ver EN VIVO 2 de Mayo vs Alianza Lima por Copa Libertadores 2026

Alianza Lima debuta en la Libertadores 2026 frente a 2 de Mayo, en un partido que se jugará en el Estadio Río Parapití

Alianza Lima comenzará su participación en la Copa Libertadores 2026 este miércoles 4 de febrero, cuando visite a 2 de Mayo por el partido de ida de la fase 1 del torneo continental.  

(Te invito a leer: Suite presidencial, chef privado y pasillos secretos, así recibirá Guayaquil a Messi)

El encuentro se disputará desde las 19:30 (hora de Ecuador) en el Estadio Río Parapití, ubicado en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Paraguay, en lo que será un desafío exigente para el cuadro blanquiazul en condición de visitante.

El reto de Alianza Lima en Paraguay por la fase 1

El equipo peruano, dirigido por el técnico Pablo Guede, llega con la ilusión de dar el primer golpe en la serie y encaminar su clasificación a la siguiente fase 2 de la Copa Libertadores 2026.  

Eryc Castillo
Eryc Castillo no será parte del once titular inicial de Alianza Lima.Archivo

Alianza Lima contará con varias de sus principales figuras, entre ellas Federico Girotti, Fernando Gaibor y Gaspar Gentile, futbolistas llamados a marcar la diferencia en este compromiso internacional.

Artesano

Messi en Guayaquil: comerciantes se preparan para capitalizar la fiebre por la Pulga

Leer más

Las bajas de Alianza Lima para el duelo ante 2 de Mayo

No obstante, el conjunto íntimo también presenta complicaciones en su plantel, ya que no podrá contar con Josué Estrada ni Jesús Castillo, ambos descartados por lesión.  

A pesar de estas ausencias, Guede ha definido un once competitivo para afrontar el duelo ante el elenco paraguayo.

La alineación de Alianza Lima: Vizcarra; Montenegro, Garcés, Antoni y Carbajal; Gaibor, Pávez y Chávez; Cari, Gentile y Girotti.

2 de Mayo llega con plantel completo y apoyo local

Por el lado local, 2 de Mayo, bajo la conducción técnica de Eduardo Ledesma, llega con todo su plantel disponible y con la motivación de hacerse fuerte en casa.  

El equipo paraguayo apuesta por un esquema ofensivo liderado por Ruiz Díaz, Alan Gómez y Óscar Romero, quienes serán las principales armas en ataque para buscar ventaja en esta primera llave.

La alineación de 2 de Mayo: Martínez; Dávalos, Sosa, Saíz y Castro; Díaz, Alfonso, Delvalle, Gómez y Romero; y Ruiz Díaz.

Dónde ver EN VIVO el partido entre Alianza Lima y 2 de Mayo

En cuanto a la transmisión del partido, en Ecuador y Sudamérica el enfrentamiento entre 2 de Mayo y Alianza Lima se podrá ver EN VIVO a través del canal de televisión pagada ESPN, además de la señal en YouTube de Telefé.

