Alineación y dónde ver EN VIVO Galatasaray vs Juventus por Champions League 2025-26

La ‘Vecchia Signora’ busca un resultado clave en la ida del repechaje para acercarse a octavos de final

Juventus busca la clasificación a los octavos de Champions League 2025-26.

Juventus y Galatasaray se enfrentarán en el partido de ida del repechaje para los octavos de final de la Champions League 2025-26, con el objetivo de conseguir una victoria que encamine la clasificación a la siguiente ronda.

(Te invito a leer: Las alineaciones y detalles de Benfica vs Real Madrid por Champions League 2025-26)

El compromiso se disputará este martes 17 de febrero de 2026, desde las 12:45 (hora de Ecuador), en el estadio Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park.

Alineación de Juventus para el duelo en Turquía

El equipo italiano, dirigido por el director técnico Luciano Spalletti, apostará por una base joven y dinámica. Kenan Yildiz, Francisco Conceição y Weston McKennie serán piezas clave en el esquema ofensivo.

Yildiz comandará el ataque de Juventus. EFE

Sin embargo, Juventus afronta bajas sensibles: no estarán disponibles Jonathan David, Dušan Vlahović, Emil Holm ni Arkadiusz Milik por lesión, lo que obliga a reajustar el frente de ataque.

Mónaco vs PSG: las alineaciones y previa del juego por la Champions League 2025-26 Leer más

La alineación de Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly y Cambiasso; Thuram, Koopmeiners y Locatelli; y Conceição, McKennie y Yildiz.

Galatasaray y su poderoso tridente ofensivo

Por su parte, Galatasaray que conduce Okan Buruk buscará sacar ventaja en casa con un tridente ofensivo de alto impacto: Victor Osimhen, Yunus Akgün y Noa Lang.

La única baja confirmada es la del volante Mario Lemina, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Alineación de Galatasaray: Cakir; Sallai, Sánchez, Bardakci y Jakobs; Sara, Torreira, Lang, Akgun y Yilmaz; y Osimhen.

Cuándo se juega el partido de vuelta en Turín

La vuelta está programada para el miércoles 25 de febrero en el Allianz Stadium, casa de la ‘Vecchia Signora’. El ganador de la llave se medirá en octavos de final ante Liverpool o Tottenham Hotspur.

Dónde ver EN VIVO Juventus vs Galatasaray por TV y streaming

En Ecuador, el partido entre Galatasaray y Juventus será transmitido EN VIVO por ESPN y a través de la plataforma digital Disney+ Premium.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!