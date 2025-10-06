Alianza entre Trump e Infantino ya está teniendo influencia en la Copa Mundial 2026

La relación entre el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Gianni Infantino, parece ir más allá del deporte

¿Una relación de amistad o de negocios?, personas como Donald Trump y Gianni Infantino pueden tener intenciones dentro de otras intenciones, pero por el momento, la relación de los presidentes (el de Estados Unidos de América y el de la FIFA respectivamente) parece ir más allá de lo institucional, demostrado por las fotos y reuniones que han tenido en los últimos tiempos.

Lo ultimo de la pareja de mandatarios fue una reunión en la Casa Blanca, donde se anunció que el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 ya no se dará a cabo en Las Vegas, como se tenia pensado (ahí había sido el sorteo en 1994, cuando E.E.U.U. albergó su primer mundial), y que ahora la ceremonia que designará los grupos de las 48 selecciones participantes se hará en Washington D.C., en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas el viernes 5 de diciembre del 2025.

Además, Infantino ha sabido hacerle regalos al mandamás estadounidense, ya que este ahora tiene en sus manos una replica dorada de la Copa del Mundo, algo criticado por los fanáticos que alegan que la copa solo debe ser tocada por quienes la ganen en cancha.

¿Cuándo empezó esta relación entre Trump e Infantino?

Gianni Infantino (i) y Donald Trump con el trofeo del Mundial de Clubes 2025. Reuters

La primera vez que Donald Trump y Gianni Infantino se reunieron formalmente fue en el 2018, en el despacho Oval de la Casa Blanca, en un encuentro donde Trump declaró: Me llamaban constantemente para que me uniera. Pero solo hizo falta una llamada porque cuando escuché 'Copa Mundial', quise participar.

Ahí fue donde Infantino hizo su primer regalo al estadounidense. Una tarjeta roja, de las que se utilizan en la cancha, fue obsequiada por el mandatario de la FIFA hacia su similar de Estados unidos, además de una camiseta que decía "TRUMP 26", casi que presagiando que Trump estaría en el cargo para el año de la Copa del Mundo.

Un golpe de autoridad de la FIFA

Victor Montagliani, vicepresidente de la FIFA. INTERNET

Donald Trump, un personaje conocido por saber manipular y jugar las cartas a su favor, quiso hacer lo mismo esta vez, tratando de sugerir que de su parte se podrá mover algunas sedes donde se desarrollaran los partidos del mundial.

"Si consideramos que alguna ciudad puede ser siquiera un poco peligrosa para el Mundial… como se juega en tantas ciudades, no lo vamos a permitir", afirmó Trump, agregando que ciudades como Seattle (donde se tiene planeado 6 partidos del certamen) y San Francisco (también 6 partidos) son inseguras, mencionando que son ciudades dirigidas por "lunáticos de la izquierda radical que no saben lo que hacen”.

Rápidamente la FIFA reaccionó a esta "subida al hombro" de Trump, y por medio de su vicepresidente, Victor Montagliani, dijo: Es un torneo de la FIFA, bajo su jurisdicción; la FIFA toma esas decisiones.

“Con todo respeto hacia los líderes mundiales actuales, el fútbol es más grande que ellos, y sobrevivirá a sus gobiernos, sus regímenes y sus eslóganes” Agregó Montagliani, para dejar claro que pese a la amistad de Trump con Infantino, la FIFA no permitirá que el Presidente americano busque hacer lo que el quiera, con intenciones políticas siempre al frente.

