Alfaro Moreno: “Con Máximo Banguera nos dimos un abrazo”

Carlos Alfaro Moreno, presidente de Barcelona, estuvo en EXPRESO y habló de lo que es su actual vida al frente del Ídolo ecuatoriano y en especial sobre los temas de moda: las deudas, Máximo Banguera, Michael Arroyo y algo más.

No eludió ningún tema, pero dejó muy claro que hay cosas que se deben manejar casa adentro, como caballeros, tal como lo hizo con el caso del guardameta y de los miembros del directorio que renunciaron a sus cargos.

- ¿Qué pasó con el arquero Máximo Banguera?

-No solo que fue al partido, estuvimos conversando por varias horas ese mismo día (miércoles). Aclaramos muchas cosas sin ningún problema.

- Su conversación con Banguera es una noticia farandulera-deportiva. ¿Qué sucedió?

-Llegamos a un acuerdo de finiquito, nos dimos un abrazo y él ahora podrá jugar la Copa Sudamericana (con El Nacional). Falta la otra parte del tema de los pagos de sueldos y premios. Lo bueno es que llegamos a un acuerdo.

- ¿Así de fácil?

-Así de fácil. Máximo es un gran jugador que ha estado en Barcelona, un referente, y tiene que irse por la puerta grande. Llegamos a un acuerdo por lo que representan los valores de estos dos años y también cómo será la forma de pago de la deuda pasada.

- ¿Hablaron de la famosa frase en su cuenta de Instagram?

- Cuando la subió (a redes sociales) lo llamé y luego la borró. Los dos somos unos caballeros. Al final nos dimos un abrazo. Por el bien de Barcelona hay que ser inteligente. Esto no es un tema personal con Máximo, fue un tema puntual que se especificó.

- ¿Habrá un homenaje?

-En eso quedamos. Me gustaría que el estadio esté lleno para darle un aplauso y una placa, se lo merece.

- ¿Existe una deuda de 2009 con Fricson George?

-Antes que Barcelona cumpla con una deuda, hay que saber qué soportes necesarios tienen para cobrarlas. Hasta ahora esa deuda está en investigación por parte de nuestra dirigencia.

- ¿Cómo quedaron las cosas con los ocho dirigentes que renunciaron al directorio del club?

-Hay cosas que no sabe la gente. Al final nos dimos un abrazo con los que salieron. Me dolió la salida de ellos.

Me gustaría que el estadio esté lleno para darle un aplauso y una placa, se lo merece (un homenaje a Banguera).

- Usted nos quitó trabajo de ‘farándula deportiva’, al no hacer mucho escándalo con el caso de Máximo Banguera y el de los directivos que salieron.

-Nooo, para nada. Se pudo hacer una telenovela con muchas portadas, pero no podemos hacer bulla tanto tiempo. Las cosas siempre se arreglan como caballeros.

- ¿Y el tema Michael Arroyo?

-Es algo muy complejo. El jugador fue sancionado y el club tampoco le cumplió. Tiene un contrato en vigencia. Si llegamos a una negociación, sería jugador de Barcelona en 2020.

- ¿Qué es lo mejor para la institución?

-Tratar que se adapte al presupuesto de Barcelona 2020. Primero hay que pagarle por lo que juegue; y por la otra parte de la deuda acumulada, hacerle un plan de pagos. Son dos partes, pero hablamos con un Michael Arroyo comprometido y con hambre de gloria.

- ¿Qué harán con el déficit de 48 millones de dólares?

-Esa cifra no se la puedo confirmar. Estamos esperando tenerlas a limpio lo más pronto, con las auditorías, para ver cuánto mismo es. Cuando tengamos eso, lo hablaremos con el auspiciante principal del club para comenzar con el ‘campeonato financiero’.

- Hablando de deudas, ¿cuánto mismo le debía el club en el año 2000, cuando era jugador?

-Eso no lo puedo decir. Una vez vino un abogado y me dijo que si demandábamos teníamos un millón de dólares. Yo tendría en este momento la cuenta del banco más gruesa, pero no sería presidente de Barcelona.

- Usted es de cábalas. Lo vemos siempre vestido de negro.

-No soy de cábalas, soy un hijo de Dios. Me gusta este color. Vi que ustedes hicieron una estadística y estaba en todas las fotos con la camiseta negra. Ahora también estoy de este color, no tengo cábalas, pero me hace sentir bien. No soy estrafalario, de ponerme colores tan llamativos, rosados o verdes fosforescentes. No soy un ‘playboy’. Me gusta verme bien y me arreglo de manera normal, siempre he sido así.

- Se viene el Sporting Cristal.

Difícil, porque es nuestro camino hasta la fase de grupos. Debemos seguir así y pedirles a los aficionados que nos acompañen el 6 de febrero.

No es que nos guste el chisme, ¿pero qué mismo sucedió con el tema del ‘soldado caído’ en la Noche Amarilla, que dizque iba a estar en el partido ante Progreso?

Me llamó un auspiciante que había hablado con la persona afectada. Por cierto, el ‘soldado caído’ no es tan caído como se contó. Es una historia de cinco años y se va a contar la verdadera historia, que no se contó en redes sociales. Pero fue una idea, y a los pocos minutos nos dieron duro, (nos dijeron) que íbamos a hacer un homenaje, pero no fue así.