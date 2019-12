Alfaro le baja el pulgar a los que "hicieron campaña"

No dio nombres, pero a veces las palabras dichas entre líneas son demasiadas claras. Durante su posesión como nuevo presidente de Barcelona, a Carlos Alfaro Moreno se le preguntó respecto a la situación los futbolistas a quienes se les renovó contrato (Damián Díaz, Máximo Banguera, Mario Pineida y Fidel Martínez) en los días previos a la salida de José Francisco Cevallos. Su respuesta fue contundente.

"Si empezamos uno por uno, ya estoy dando muestras de que algo no va. Nosotros vamos a tomar decisiones deportivas siempre pensando en Barcelona, no arriesgarnos a problemas legales. Lo que sí voy a dejar claro es que aquel jugador que haya participado activamente en plena campaña a favor de alguien, en nuestra lista o en la otra, aquel jugador está afuera del club, porque eso no puede permitirse a nadie, hay que dejar precedente hacia futuro, porque si permitimos eso, ya los dueños del club dejan de ser los socios, sino estas personas", sentenció.

El Beto también se refirió al tema Leonardo Campana, quien tiene una opción de compra de 500.000 dólares, para asegurar ingresos en una futura transferencia del delantero. Entre el 5 y 6 de diciembre se está planificando una reunión con Pablo Campana, padre y representante del deportista, para definir el asunto.

El nuevo timonel del Ídolo dijo que siempre estará abierto al diálogo con los socios, hinchas, periodistas y todas las personas relacionadas al mundo del fútbol, al tiempo de pedir "no caer en rumores o bombas respecto a nuevas incorporaciones". En ese sentido, se refirió a la designación del nuevo entrenador.

"Todo lo que hagamos de aquí en adelante será pensando en los socios e hinchas con honor, transparencia y legalidad. El nuevo cuerpo técnico lo anunciaremos en los próximos días. No es el momento anunciarlo, no es ético", acotó.

Las palabras de Alfaro Moreno refuerzan lo señalado con anterioridad, en el sentido de que el elegido es el argentino Fabián Bustos, quien se encuentra disputando la fase final de la LigaPro, y quien hace pocos días admitió que está esperando "la llamada de un equipo grande", aunque el presidente de Delfín le ofreció renovar contrato.