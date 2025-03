Alexandra Eala sorprende en el Miami Open y deja huella en el tenis mundial

La joven tenista filipina Alexandra Eala protagonizó una de las mayores sorpresas del Abierto de Miami al eliminar a Iga Swiatek, número dos del mundo. Eala, de 19 años, llegó al torneo gracias a una invitación y supo aprovechar la oportunidad con una actuación memorable.

Antes de este enfrentamiento, Eala ocupaba el puesto 140 del ranking mundial, pero su victoria por 6-2 y 7-5 sobre Swiatek la posiciona como una de las revelaciones del torneo. La polaca, campeona de este WTA 1000 en 2022, no pudo con la agresividad y determinación de la filipina en un duelo que quedará en la historia del tenis.

Alexandra Eala no pudo llegar a la final del Abierto de Miami. CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

El camino de Eala en el torneo ha sido impresionante, dejando en el camino a dos campeonas de Grand Slam: la letona Jelena Ostapenko y la estadounidense Madison Keys, reciente ganadora del Abierto de Australia.

Sorprendió a todos lo que hizo en Miami

Tras su impactante triunfo, Eala expresó su emoción: "No sé qué decir, no me lo puedo creer. Es tan irreal. Soy tan afortunada de haberme enfrentado a una jugadora así en una pista tan grande. Esto quedará grabado en mi corazón para siempre".

El público en Florida la apoyó con entusiasmo, celebrando su victoria. Su mentor, Rafael Nadal, quien la acogió en su academia desde los 13 años, también le dedicó unas palabras en redes sociales: "Estamos extremadamente orgullosos de ti, Alex. ¡Qué torneo tan increíble! Sigamos soñando".

Fin de la magia en Miami

El camino de Eala en el Miami Open llegó a su fin tras una intensa batalla ante Jessica Pegula. La tenista estadounidense, número cuatro del mundo, se impuso a la joven filipina en tres sets, por 7-6(3), 5-7 y 6-3, para sellar su pase a la final del torneo. Pegula ahora se enfrentará a la bielorrusa Aryna Sabalenka en la lucha por el título.

