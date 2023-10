Alexander Domínguez va por segundo título de la Copa Sudamericana

Alexander Domínguez (c) charló con Enrique Vera (i), Patricio Urrutia y Ambrosi (d) en Uruguay.

En el plantel de Liga de Quito que se prepara para la final de la Copa Sudamericana ante Fortaleza de Brasil, el sábado 28 de octubre, solo hay un jugador que ya ganó esta competencia.

Se trata del arquero Alexander Domínguez, que en 2009 alcanzó la estrella con los albos al imponerse a Fluminense. Dida se ha convertido en uno de los elementos de mayor experiencia del conjunto universitario y que ha sido clave para que la U llegue a esta instancia.

“Estoy feliz por este momento. Sabemos de la responsabilidad que tenemos, pero estamos con muchas ganas de que inicie el partido. Estas instancias no se juegan todos los días, trataremos de estar a la altura y preparar bien el partido para no tener margen de error”, comentó el golero.

Sobre las diferencias que encuentra de lo vivido en 2009, Domínguez afirmó que “ahora vivo esta final con mucha más tranquilidad. Tengo muchos partidos encima y me siento más tranquilo, en el 2009 estaba mucho más nervioso. Cuando me fui a Monterrey, le dije a don Rodrigo Paz que en algún momento quería volver. Ahora me siento contento de estar de vuelta en mi casa”.

Resaltó que el camino hasta llegar a la final única ha sido “muy largo, pero a la vez lindo, con muchos obstáculos y alegrías”, que en duelos como el de mañana “el mínimo error nos puede dejar sin el título” y destacó que a los jóvenes del plantel “los veo muy tranquilos, están con muchas ganas y su sueño es salir campeones”.

