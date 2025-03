Alexander Domínguez y Pedro Ortiz sin el perdón en la Tri ¿Por qué no los convocaron?

La selección ecuatoriana anunció su lista de convocados para marzo de 2025 y la gran sorpresa fue la ausencia de Alexander Domínguez (Liga de Quito) y Pedro Ortiz (Emelec), dos de los arqueros más experimentados del país. A pesar de las expectativas sobre su regreso, el técnico Sebastián Beccacece optó por un nuevo enfoque en el arco de la Tri.

En lugar de Domínguez y Ortiz, el estratega argentino decidió apostar por David Cabezas, capitán de El Nacional, quien ha destacado en la LigaPro en 2024 y 2025. La decisión generó reacciones encontradas, ya que Beccacece había prometido convocar a los mejores jugadores locales en actividad.

