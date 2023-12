Alexander Alvarado: “Va a ser difícil, pero la ilusión es hacer el doblete”

Ha estado presente en los 30 partidos que ha jugado Liga de Quito en LigaPro, y es el goleador de los albos con 10 anotaciones. El riosense Alexander Alvarado Carriel es de poco hablar, pero esta vez conversó con EXPRESO, y más que una entrevista, fueron confesiones del volante que llegó en el 2022 y lleva la misma cantidad de goles que en su primera etapa alba.

El chico de San Antonio, un sector de Quevedo, mira cómo cuenta su historia en redes sociales, pero él tiene la suya.

-¿Cómo se digiere el ser campeón de la Sudamericana e ir por otro campeonato?

-Al inicio, decía que es muy difícil que el mismo equipo sea campeón de los dos torneos, pero gracias a Dios estamos tan cerca de conseguir el histórico para LDU; sé que va a ser difícil el jugar ante Independiente, pero tenemos un buen presente, estamos haciendo las cosas bien. Es algo increíble llegar a ser campeón.

- Tienen un buen presente, el día de la primera final serán 82 días sin saber qué es perder.

- Es un presente increíble, y tenemos un equipo en que todos jugamos, se vio ante Mushuc Runa, demostramos que cualquiera puede ser titular y tiene las mismas ganas. Hemos demostrado que queremos ganar la final.

- Todos juegan.

- Es un equipo que ha venido creciendo, todos tenemos gol. Queremos el doblete, es lo que hemos pensado. Estamos a dos partidos de cumplir.

- Retrocedamos el video de la vida, ¿a los 9 o 10 años, se imaginaba esto?

- Estaba recién empezando con el apoyo de mis padres (Juan y Carmen) de El Nacional y de mi primo Antonio, que me acompañaba. Pero no imaginé que me iba a pasar todo esto, solo quería ser jugador profesional. A esa edad, quería hacer goles para dedicárselos a mi madre.

Alexander Alvarado, va por su segunda título con Liga de Quito. Cortesía LDU

-Goles dedicados a los padres.

Ellos eran mi razón de ser en el fútbol. Ahora que soy padre, se los dedicó a mi hijo Thiago.

-¿Algún festejo especial para ellos?

-En ese tiempo hacía un gol y corría a abrazarlos.

-¿Cómo se da su salto a Liga de Quito?

-Fue raro, estaba en Orlando City, de la MLS, hablé con el entrenador y en el 2022 le pregunté que si me iba a tomar en cuenta, o si no que me deje salir del plantel; me dijo que sí, pero a los 4 días me expresó que no iba a contar conmigo y que si podía salir del equipo, mejor. Tuve que dejar todo allá, y tocó bajar sueldo, pero hice un gran año en el 2022 y ahora pertenezco a Liga de Quito.

Yo quería jugar y cuando me dijeron LDU, no dudé en venir.

-Es el goleador de LDU.

-Llevó 10 en Liga, en la primera etapa hice muchos, también en Copa Sudamericana y en amistosos, creo que llevo 15 golcitos.

- ¿Por qué siempre juega de ofensivo?

-No sé, me gusta esa posición, mi familia es pelotera, mi padre y hermano jugaban de ofensivos, creo que es eso. Solo pensando en hacer los goles.

Alexander Alvarado, firmando autógrafos a los fans albos. Instagram

- Nos vamos de polémica: en redes sociales dicen que bajó el rendimiento y hay varias películas acerca de Alvarado.

-La gente puede hablar y hoy en día, si tienes un celular en la mano, puedes escribir lo que te dé la gana. Y nadie te puede decir nada, la gente no sabe, no tiene idea, y tampoco lo voy a decir, porque son cosas mías.

Se habló mucho de un tema que nada que ver, que yo había engañado a la mamá de Thiago y un poco de esas cosas. Y eso no fue así, es un tema del año anterior y la gente no decía nada. Y ahora que pasó un tema que es más difícil de asimilar y es más fuerte, y a la gente no le importa y no lo voy a decir, pero el problema que ahora dicen, eso pasó hace un año y algo más. Eso me tiene fastidiado un poco.

-¿Usa aceite para que le resbale o le da chance a la gente?

-No es que le dé chance a lo que dice la gente, pero a mi actual pareja le afecta. Thiaguito (hijo) está chiquito, a mi papá le afecta, y cualquier foto que suban, eso les pone mal, y a mí también, a pesar de que yo me hago el fuerte. Ha sido difícil ese tema. Si fuera por mí no le hiciera caso, pero lo que me pasa a mí, solo lo sabe mi familia y el club.

- ¿Y cómo pasar el momento duro, las fuerzas de dónde las saca?

- Se las pido a Dios, eso es la base y el venir a entrenar contento. El tema que pasó conmigo ya pasó, ahora estoy saliendo de un tema duro, solo espero ser campeón, estar con mi familia.

-¿Pide ser campeón?

-Sí, quiero ser campeón de LigaPro, sé que con todo lo que me ha pasado, y fue justo el día de la final de la Sudamericana, y tres días después estuve jugando ante Católica. La gente habla sin saber. Nunca renuncié a jugar, fue difícil lo que me pasó seguido, la primera vez que me expulsaron, fallé penales, un problema familiar, pero gracias a Dios ya todo pasó.

Alexander Alvarado marcó un doblete en la victoria de los albos sobre Libertad. API

-Esto es como el payaso, lloraba por dentro y a la pelota le reía.

-Exacto, pero leo un poco de mentiras, se inventan tonterías, pero sigo jugando con las mismas ganas.

-El recinto San Antonio de Quevedo ya tiene su primer campeón de Copa Sudamericana, ahora por LigaPro.

-Hay que darle una buena alegría a San Antonio. Allá está la familia, y cuando voy me gusta ir a comer naranja, estar con mis abuelitos, mis tíos, coger los mangos. Disfruto mucho de estar allá, recuerdo que en tiempos de la pandemia, la pasé ahí sin problemas.

-Las estadísticas dicen que en la mayoría de las finales, los equipos que ganaron la segunda etapa, salen campeones.

Venimos con un ritmo bueno, con confianza, y tenemos la suerte que no se paralizó el torneo, Liga tiene mucha claridad, no digo que vamos a sacar ventaja, pero la ilusión está de hacer el doblete.

