Alejandro y Joaquín Verdezoto: talento ecuatoriano rumbo al BMX Mundial

Dos jóvenes talentos ecuatorianos, Pablo y Joaquín Verdezoto Viteri, representarán al país en el Mundial UCI BMX Racing 2025 en Dinamarca. Estos hermanos guayasenses han clasificado entre los cinco mejores del país en sus categorías, tras un exigente proceso de competencias nacionales. Su historia combina disciplina, apoyo familiar y patrocinio privado, demostrando que el talento ecuatoriano puede llegar a las pistas más importantes del mundo.

El bicicross, conocido internacionalmente como BMX Racing, es una modalidad de ciclismo que se practica en pistas cortas de unos 300 a 400 metros con obstáculos como rampas, saltos y curvas peraltadas. Los corredores compiten en grupos reducidos y deben completar el recorrido en el menor tiempo posible, empleando fuerza, agilidad y estrategia. Las bicicletas de BMX son ligeras, resistentes y diseñadas para soportar maniobras de alta intensidad.

Campeonato Mundial UCI BMX Racing 2025

La edición 2025 del Mundial de BMX Racing se celebrará del 28 de julio al 3 de agosto en Copenhague, Dinamarca, reuniendo a más de 3.500 bicicrosistas y 7.000 espectadores en la pista Amager, una de las más modernas de Europa. Este evento, organizado por la Unión Ciclística Internacional (UCI), incluye categorías amateur, junior y élite, y es considerado uno de los más exigentes y prestigiosos del calendario deportivo mundial.

Ecuador presente con dos hermanos sobre ruedas

Los hermanos Pablo y Joaquín Verdezoto Viteri, de 11 y 8 años, respectivamente, y estudiantes del colegio Alemán Humboldt de Guayaquil, clasificaron entre los cinco mejores bicicrosistas del país en sus categorías, lo que les otorga el cupo oficial para representar a Ecuador en Dinamarca. Ambos forman parte de BMX Guayas y entrenan bajo la supervisión del profesor Elihu Vélez, quien acompaña su formación desde hace más de seis años.

“El proceso fue exigente —explica Vélez—, participaron en cinco válidas nacionales en provincias como Chimborazo, Quito, Logroño y Guayas, superando a talentos de todo el país. Estar entre los cinco mejores ya es un logro, y que además sean hermanos en competencia internacional, es doble orgullo”.

Pablo y Joaquín Verdezoto Viteri comparten más que la pasión por el bicicross: comparten el sueño pedaleando juntos hacia la historia desde las pistas de Guayas hasta Dinamarca. JONATHAN CUJE

Pablo, técnica y constancia desde los 4 años

“Empecé a hacer bicicross a los cuatro años porque un amigo de mi papá trajo a su hijo a competir. Mi tío me regaló una bici, me subí y me encantó”, cuenta Pablo, quien disfruta especialmente de los saltos durante las carreras. Para prepararse para el Mundial, su entrenamiento ha sido intenso: “Esta semana me he estado levantando a las 5 de la mañana y voy a la ESPOL a hacer series de piques. Espero llegar a la final y representar bien a mi país”.

Joaquín, talento precoz y energía sin límites

“Yo comencé desde los 2 años en una bicicleta Strider”, recuerda Joaquín con entusiasmo. “Me despierto temprano, hago piques, subidas, encuestas y los domingos entreno con mi profe. Lo que más me gusta son los saltos y quiero llegar a la final en Dinamarca”.

Sus entrenamientos incluyen técnicas como el manual (andar en una sola rueda) y el dominio de rampas, ritmo y equilibrio. Ambos han representado ya a Ecuador en competencias Panamericanas, Latinoamericanas y Mundiales, posicionándose como referentes juveniles en el deporte.

Apoyo privado que impulsa sueños deportivos

La participación de los hermanos en el Mundial ha sido posible gracias al patrocinio de empresas ecuatorianas comprometidas con el desarrollo de talentos en los sectores salud, agropecuario y tecnología. Estas compañías acceden a incentivos tributarios contemplados en la Ley del Deporte, que permite deducir la inversión del impuesto a la renta del período fiscal 2025.

“Necesitamos más empresas que crean en el deporte, que apoyen a los jóvenes que están dejando el nombre de Ecuador en alto”, afirman los deportistas. “Invertir en el deporte es invertir en el futuro del país”.

La historia de Pablo y Joaquín Verdezoto Viteri es el retrato de una nueva generación que compite con esfuerzo, humildad y pasión. Desde las pistas de Guayas hasta el escenario mundial en Dinamarca, estos hermanos bicicrosistas nos recuerdan que el talento ecuatoriano sí tiene lugar en las ligas mayores. Y que cuando se une familia, disciplina y respaldo, los sueños se alcanzan pedaleando.

