Nahomi Játiva, talento del ciclismo con gran proyección

Con apenas 15 años, Nahomi Játiva pisa fuerte en el ciclismo nacional. La integrante del Movistar Best PC demostró su talento al ser la campeona de la categoría prejuvenil de la Vuelta al Ecuador. La ciclista de Tulcán se impuso en tres de las cuatro etapas de la competencia y en la jornada final sacó a relucir su fuerza y estrategia para recuperar el liderato que había perdido un día antes y así llevarse a casa el maillot amarillo.

“El tercer día se me fue el liderato por 19 segundos y me puse de meta recuperarlo en la jornada final. Me sentía bien de piernas y ataqué hasta llegar a la meta y ganar la carrera”, contó Nahomi, quien poco a poco se acostumbra a las entrevistas y a las cámaras.

Detalló que sus inicios en el deporte se dieron en el patinaje y que gracias a esta disciplina llegó al ciclismo ya que llevaban una bicicleta a los entrenamientos y ahí se enamoró del ‘caballito de acero’. “Sobre la ‘bici’ siento libertad, calma, eso me atrapó. Y ahora al conseguir logros me motiva para seguir adelante en este deporte”.

Confesó que se ha adaptado a compaginar sus estudios de segundo de bachillerato con el deporte y que cuenta con el respaldo de su colegio y de sus compañeros, quienes le envían mensajes de apoyo antes de las competencias.

NAHOMI JÁTIVA Y EL GRAN APOYO DE SUS PADRES

Nahomi Játiva dedicó el título de la Vuelta al Ecuador a sus padres, Édison y Amanda. Leonardo Velasco / para EXPRESO

Nahomi resaltó también el esfuerzo de sus padres, Édison Játiva y Amanda Martínez, para poder dar pasos sólidos en el ciclismo. “Como padres nos sentimos felices al verle que está triunfando a tan corta edad. Agradecer al equipo por dar la oportunidad a jóvenes talentos del ciclismo”, relató Édison, quien indicó que la familia ha hecho el esfuerzo para que la deportista cuente con los implementos necesarios.

Por su parte Amanda señaló que “me siento contenta al ver a Nahomi con este gran triunfo” y confesó que “me pongo nerviosa al verla en las carreras, ver que va a toda velocidad, pero le doy la bendición y confío en que todo le saldrá muy bien”. Acotó que la clave del éxito de su pequeña es que “corre con corazón, con pasión, disfruta del deporte” y que eso le está abriendo el camino en el mundo del ciclismo.

Ahora la familia Játiva Martínez aprovechará para celebrar el título con pizza, la comida favorita de Nahomi.

