Alcaraz defiende su título en Tokio: victoria sobre Báez y camino a los octavos

El líder del ranking ATP venció al argentino 6-4 y 6-2 en su estreno en Japón, tras un inicio accidentado por lesión y clima

El español Carlos Alcaraz arrancó con victoria su participación en el ATP 500 de Tokio, tras imponerse al argentino Sebastián Báez por 6-4 y 6-2 en un duelo marcado por la lluvia y un susto físico que encendió las alarmas en su estreno en tierras niponas.

El número uno del mundo comenzó el partido con autoridad, rompiendo el servicio de su rival en los primeros compases. Sin embargo, Báez respondió con carácter, equilibrando el marcador y mostrando la potencia de su derecha. Cuando el choque parecía encaminarse a un pulso parejo, llegó el primer contratiempo para Alcaraz: una torcedura en el tobillo izquierdo lo obligó a detenerse y recibir asistencia médica, dejando la incertidumbre sobre su continuidad.

Tras el vendaje y un parón de casi 25 minutos por la lluvia, el murciano regresó con determinación. Aunque se mostró cauto en algunos movimientos, supo acelerar en los momentos clave para sellar el primer parcial por 6-4. Su servicio, sólido en los instantes de presión, fue clave para mantener la ventaja.

El dominio de Alcaraz en la segunda manga

En la segunda manga, Alcaraz recuperó sensaciones y exhibió su variedad técnica, incluyendo una dejada de gran calidad que levantó los aplausos del público japonés. Báez intentó resistir, pero el español aprovechó cada oportunidad para quebrar y, con un juego más agresivo, cerró el set 6-2 en apenas una hora y 21 minutos de acción.

Zizou Bergs, próximo rival del español

Con este resultado, el bicampeón de Grand Slam avanza a los octavos de final del torneo de Tokio, donde se medirá al belga Zizou Bergs, quien protagonizó una remontada épica ante el chileno Alejandro Tabilo. Bergs, tras ceder el primer set por 6-1, levantó su nivel en los momentos decisivos y acabó imponiéndose en el ‘tie break’ del tercer parcial.

Alcaraz tendrá un día de descanso antes de volver a la pista, con la expectativa de disipar dudas sobre su estado físico. Pese a las molestias en el tobillo, su victoria ante Báez reafirma su condición de favorito en un torneo que representa su primera experiencia en Japón.

