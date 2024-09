Alan Franco: "Queremos ser una selección que propone en cualquier cancha"

Aún a la espera de Enner Valencia, el entrenador argentino Sebastián Beccacece trabajó, este martes 3 de septiembre, con el resto de los jugadores citados para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El atacante del Inter de Brasil llegará está tarde.

Eliminatorias sudamericanas: Ecuador prepara la estrategia para la visita a Brasil Leer más

Los seleccionados Yaimar Medina, Alan Franco y Xavier Arreaga comparecieron a la prensa y compartieron sus impresiones sobre las primeras prácticas con el estratega Albiceleste.

Tras su vuelta a la selección, después de casi 17 meses, Arreaga dijo que es “un privilegio poder representar al país, todo un honor”, y añadió que podía jugar sin problema como lateral derecho. “Siempre que el profesor me requiera, estaré dispuesto a jugar, ya sea como lateral o como central”, sostuvo.

(Le puede interesar: Eliminatorias sudamericanas 2026: Tabla de posiciones, estadísticas y programación)

Mientras que, Franco prefirió hablar sobre lo que buscará Ecuador ante Brasil. “Nosotros tenemos que pensar en lo que vamos a mostrar, qué es lo que queremos como equipo y lo que queremos es ser una selección que propone en cualquier cancha".

Sebastián Beccacece lidera el entrenamiento Tricolor. angelo chamba

Al ser su primera convocatoria, Medina se mostró algo nervioso. “no me siento como un invitado, si no uno más del grupo. El profe me ha dicho que juegue como en mi club y eso haré”, señaló.

Ecuador vs Brasil: la inteligencia artificial ya eligió al ganador Leer más

Las ausencias

En cuanto al partido ante los brasileños, Beccacece extrañará al lateral derecho Ángelo Preciado por encontrarse suspendido. El técnico busca a las alternativas, porque no convocó a otro defensor por la banda.

La mala noticia en el entrenamiento fue el fallecimiento del hermano de Félix Torres Caicedo, Guillermo Enrique Caicedo Mina, informó la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El zaguero central se ausentó de la práctica de la mañana y se reintegrará por la tarde.

Al respecto Franco señaló que “estamos tristes y acompañamos en su dolor al amigo. Ahora tenemos un plus extra para dedicarle un buen resultado a Félix”.

El DT de nacionalidad argentina debutará en el banquillo tricolor el viernes 6 de septiembre ante Brasil. angelo chamba

Liga BásquetPro: Liga de Quito y Barcelona con la clasificación en casa Leer más

A estas novedades se suma la baja de Cristian Ramírez, quien se lesionó el fin de semana pasado jugando con su club: el Ferencvaros de Turquía.

Planificación

Luego de la comparecencia de los jugadores, Beccacece brindará una rueda de prensa el jueves, como es política de la FIFA en partidos de Eliminatorias.

El viaje del equipo nacional está previsto para este jueves a las 15:00 y tras el encuentro con Brasil, previsto para el viernes a las 20:00 de Ecuador en Curitiba, regresará al país el sábado.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ