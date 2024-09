Emelec: ¿Tuvo que ser anulado el gol de Gustavo Cortez por mano de Juan Ruiz?

Para el exárbitro FIFA, Charles Mendoza, tanto el juez central Augusto Aragón como el VAR cometieron un error al no revisar a fondo una posible mano del jugador Juan Pablo Ruiz en el partido entre Emelec y Orense, que terminó 2-1 a favor del Bombillo.

En el minuto 90’+3, con Emelec en desventaja, Ruiz controló el balón en el área chica con un movimiento que generó dudas sobre si utilizó el brazo izquierdo o el pecho. Posteriormente, habilitó al lateral Gustavo Cortez para el empate parcial.

“La toma no es clara. Puedo ver que el jugador juega el balón, al parecer, con el costado del pecho y el brazo izquierdo un poco abierto. El árbitro está de frente y no sancionó. Ahora, el VAR tuvo todo el tiempo para revisar, sin embargo, no se pronunció ni advirtió a Aragón que existió la ayuda con el brazo o mano. Hubo error para aplicar la norma”, señaló Mendoza.

Por otra parte, el técnico de Orense, Santiago Escobar, lamentó: “A Orense lo tienen que respetar. Hay que medir con la misma vara a todos los equipos. Respeto a los equipos de Guayaquil y acepto la derrota como entrenador, pero pido que se respete a Orense”.

¿Cuándo vuelve a jugar Emelec?

El colombiano Andrés Ricaurte (d), volante de Emelec, selló la remontada. cortesía

Tras el partido, Emelec retoma el martes 3 de septiembre los entrenamientos enfocados en Técnico Universitario. Ambos equipos se enfrentarán el domingo 8 de septiembre en el estadio George Capwell en el marco de los octavos de final de la Copa Ecuador.

Por su parte, Orense tendrá dos semanas de descanso por la paralización de las eliminatorias sudamericanas. Los de Machala volverán al ruedo el viernes 13 de septiembre cuando reciban a la Universidad Católica por la LigaPro.

