Barcelona: Al Ídolo le hace falta un líder como Damián Díaz

Barcelona ha tenido un complicado inicio en la segunda etapa de la LigaPro, porque ha demostrado un bajo nivel, le han dominado los partidos y ha carecido de un líder en el campo de juego que ‘saque la cara’ ante los rivales más fuertes, así como sucedió en la última derrota por goleada 3-0 ante Liga de Quito.

(Te invito a leer: Eliminatorias sudamericanas 2026: Programación de la fecha 7 y 8)

El exdelantero del Ídolo, Ismael Blanco, en conversación con EXPRESO declaró que los amarillos se han mostrado perdidos en los enfrentamientos, a pesar de que se mantiene la base titular con la que empezó a disputar la actual temporada. Y esto sería la consecuencia porque perdió a un líder como Damián Díaz.

“Yo no veo un equipo ni débil ni fuerte, da la sensación de que están perdidos en el campo de juego, que no saben qué hacer. Tienen dudas para defender y atacar, y eso es porque no tiene un líder como Díaz para que los ayude con esa presión que es jugar en un equipo grande como el Ídolo”, dijo.

Ismael Blanco y Damián Díaz jugaron juntos en Barcelona. Archivo

Blanco y Díaz coincidieron en Barcelona durante la temporada 2016, en la que pudo conocer la importancia que tenía el Kitu en la plantilla, porque era quien tomaba la responsabilidad de carear a los rivales y árbitros en los partidos más bravos ante Liga de Quito, Emelec o Independiente del Valle.

Emelec: los memes más virales del gato negro tras la épica remontada a Orense Leer más

“En Barcelona siempre se necesita jugadores con experiencia, que hayan tenido años en el club y mate por la camiseta. Díaz era quien se tiraba el equipo al hombro. Antes de los partidos nos decía que él hablaría por nosotros. Su presencia en la cancha hacía que los rivales y árbitros nos respeten, ni siquiera le discutían a él”, manifestó.

Además, Blanco aclaró que los jugadores no quedan “golpeados” cuando pierden a su líder. Sin embargo, les cuesta encontrar la tónica para destacar en los enfrentamientos.

“Queda un vacío que es difícil de cubrir, porque no todos tienen ese carácter para hacer respetar el equipo. Capaz que hoy no se dan cuenta, pero en los juegos más bravos lo van a extrañar. Ahora, en Barcelona todos deben correr juntos para defender y atacar, así no notarán la ausencia del Kitu”, acotó.

LA PREOCUPACIÓN DE HINCHA

Tras perder con los albos, en la fecha 5 de la LigaPro, Barcelona se quedó con 9 puntos en la tabla, a 6 unidades del puntero LDU, con 15. Y si no mejora su rendimiento rápidamente, no llegará a la final del torneo, consideró el socio Bryan Cabezas.

“El equipo parece que perdió el alma, que se olvidó de jugar, porque deambula en la cancha desde que se fue el Kitu. A pesar de que Díaz ya no corría como antes, con un pase o una jugada de mago marcaba la diferencia, él sabía manejar los tiempos del equipo... ahora no tenemos a nadie que tome esa responsabilidad”, declaró Cabezas.

Luego de salir de Barcelona, Kitu Díaz se unió a Banfield, donde ya destaca con su calidad. Tomada de Tomada de @CAB_oficial

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!