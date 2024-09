Beccacece en la Tri: Expertos dicen que manejo del camerino será crucial

Con la lista de convocados definida y a menos de una semana para ver jugar a la selección ecuatoriana de fútbol en las eliminatorias sudamericanas, las interrogantes persisten sobre cómo dirigirá el técnico Sebastián Beccacece y cuál será su puesta en cancha con los jugadores que ha llamado. Esto teniendo en cuenta el pasado reciente de la Tricolor con el profesor Félix Sánchez Bas.

Sistema táctico, estrategias, adaptación y manejo de grupo son parte de los cuestionamientos sobre el entrenador argentino antes de que ejecute sus funciones en la competencia y en su relación dentro del camerino.

José Francisco Cevallos, excapitán y referente del arco en la Tri, cree que el saber manejar al equipo desde la interna “es muy importante” y que el anterior estratega “los conoció (a los jugadores) superficialmente”. Mientras tanto, Beccacece tiene la ventaja de haber trabajado en el país (en 2010 en Emelec) y a raíz de eso “conocer cómo podría ser el futbolista de selección” en el aspecto futbolístico y psicológico.

José Francisco Cevallos y el ADN de la selección de Ecuador

Cevallos dijo a EXPRESO que para saber cómo es el ecuatoriano “hay que reconocer desde el ADN” o las características que tienen en común. Es decir, “por la fuerza, la potencia y la velocidad. Desde ahí marca su diferencia, para luego ver el enriquecimiento profesional y psicológico”.

“Hay que hacer creer que sí podemos, como ya lo hemos hecho, clasificando a Mundiales, ganando copas internacionales y jugando en los mejores equipos del mundo. Todo eso nace del biotipo del futbolista ecuatoriano”, expresó José Francisco, quien aseguró que “con Félix Sánchez no sabíamos a qué jugábamos o a dónde íbamos”.

José Francisco Cevallos estuvo de invitado el programa de Copa América de EXPRESO y Extra. Freddy Rodriguez

Pepe Pancho además afirmó que a diferencia del europeo, “el sudamericano se da cuenta de más detalles que llega a conocer con más precisión, sobre todo porque la cultura futbolística de nuestros jugadores es muy distinta”.

En el aspecto deportivo, Cevallos cree que el trabajo debe de hacerse enfocado en el “funcionamiento colectivo y no solo esperar a un desequilibrio individual”, como ocurría en el periodo del entrenador español. “Debemos tener esa fortaleza en la estructura del equipo, donde lo mejor que hemos tenido es la defensa y que se aplaque a la línea de volantes y la delantera”, mencionó el exarquero.

Al respecto del método de trabajo y cómo llegaría a ser el trato a la interna del equipo, el exjugador Carlos Andrés Quiñónez, integrante de la plantilla de Emelec 2010, dirigida por Jorge Sampaoli y secundada por Beccacece, reveló a este Diario que el actual estratega de la selección “es muy abierto al diálogo, pero lo único que no va a negociar es el trabajo”.

Carlos Andrés Quiñónez y los jugadores impuestos en la Tri

“Nosotros tenemos una de las mejores generaciones y si no la aprovechamos ahora, no lo haremos nunca. Ecuador está para competir con cualquier selección y no para ir a ver qué pasa. Con Félix Sánchez éramos un equipo muy timorato. El técnico de ahora prefiere perder un partido, pero proponiendo, no esperando a ver qué pasa”, dijo Quiñónez.

El Mellizo, como también es conocido, dio su criterio sobre el trato al que están acostumbrados los futbolistas nacionales. “Nos gusta que nos estén dando la palmadita en la espalda y todas esas cosas. Entonces encontraron a un europeo (Félix Sánchez) que es más frío. Sin embargo, nosotros tenemos muchos que juegan allá (Europa) y podían adaptarse a él”.

Carlos Andrés Quiñónez (d) junto a José Aguirre en Emelec cortesía

Quiñónez aseveró que “el problema del futbolista ecuatoriano es mental” y que cuando eso cambie y “exista el convencimiento para lograr grandes cosas, todo será mejor para nuestro país”. Agregó que Beccacece “tiene llegada para eso”. Por esta razón, “aunque se hayan dado muchos nombres para ser el nuevo técnico, ahora a él hay que respaldarlo”. Afirmó que “la selección necesita un técnico con carácter, que no se deje mangonear”.

Y ahí viene la interrogante sobre la supuesta imposición de nombres para llegar a la Tri, a lo que Carlos Andrés contestó de manera firme: “No creo que se deje meter la mano en la selección, ni imponer jugadores. Si sigue siendo el Beccacece que conozco, primero él se va antes de permitir eso. Los que son convocados es porque ellos se lo merecen y él ve en qué le pueden servir”.

El exlateral continuó diciendo que recomendar nombres para integrar la lista de convocados “es algo de siempre”. “Lo sabe todo el mundo. Y eso no es solo ahora, ha pasado desde mucho tiempo. Se lo pueden preguntar a cualquier periodista, futbolista o exjugador. Hay mucha plata de por medio, hay gente que vive del fútbol y no para el fútbol y se aprovechan de esto”, sentenció.

Luis Idrovo, exgerente deportivo de Emelec que compartió aquel periodo del entrenador en el club millonario, ratifica la seriedad del DT en esos casos. “Si el presidente (Francisco Egas) pretende querer meterle algún futbolista a Beccacece,bexpresó a EXPRESO.

Luis Idrovo asegura que Sebastián Beccacece sí podrá manejar el grupo en la selección

Por otro lado, cree que Sebastián “puede manejar el grupo mejor que Gustavo Alfaro y Gustavo Quinteros”, además de que “su experiencia en Sudamérica le ayuda muchísimo, pero el reciente paso por España (en Elche) le va a beneficiar más para entender el grupo por tantos jugadores que hay en Europa”.

Luis Idrovo fue el gerente deportivo en Emelec por más de 10 años cortesía

Sobre el control y la parte disciplinaria, Luis aseguró que “si vuelve a salir algún video de jugadores bailando con una prostituta, los limpia de la selección”. Esto, en respuesta a lo acontecido con Robert Arboleda, Gonzalo Plata y Kendry Páez en la gira de amistosos por Nueva York en marzo de este año.

“Lo que me preocupa es que ecuatoriano que sale de nuestro medio pierde su cable a tierra y eso lo complicó a Gustavo Alfaro. Es raro cómo se transforma la personalidad de muchos de los jugadores”, aseveró el excolaborador de Emelec.

Beccacece (d) junto al técnico Jorge Sampaoli en Emelec 2010 cortesía

Idrovo corroboró que en la época en que estuvo en el Bombillo junto a Sampaoli, la labor de Beccacece “fue fundamental, es muy minucioso”. Contó que tenía una grabadora en cada partido para “describir a detalle cada jugada” de sus dirigidos. Asimismo, reveló que “Sampaoli era el que ‘carajeaba’ y tiraba la libreta al piso si alguien no daba el pase como lo tenía que haber dado, mientras que Sebastián hablaba con el jugador y se calentaba menos”.

Pese a que el actual estratega de la Tri tiene consigo una temporada (2010) de experiencia en el balompié nacional, sus formas de jugar y manejo de camerino aún están por verse ante Brasil y Perú, en las fechas 7 y 8 de las eliminatorias sudamericanas respectivamente. Por ahora, lo que ha convocado ha dejado críticas diversas, lo que genera expectativas acerca de cómo será su planteamiento y la diferencia que marcará frente a su antecesor en el banquillo de la selección ecuatoriana.

