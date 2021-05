El ajedrez, pieza clave en la vida de Amelí Artieda

“El ajedrez es mi vida misma”. En esa frase resume Amelí Artieda Berrú lo esencial y valioso que ha significado el incursionar en el ámbito deportivo desde temprana edad. Su pasión y dedicación la convierten en una ajedrecista de proyección.

Nació en Quito hace 13 años, pero vive en Manta, provincia de Manabí, desde que tenía siete, por lo que se considera una mantense de corazón. Actualmente cursa décimo año en la Unidad Educativa Leonardo Da Vinci (UELDV), entidad de la que vive agradecida por el apoyo brindado para representar a Manabí y el Ecuador en diferentes torneos.

Amelí rememora que llegó al ajedrez a sus cuatro años con la ayuda de su padre, Nikolay Artieda, de una manera poco común. “Estaba jugando en el estudio y husmeando entre los libros de la casa encontré uno que tenía en su portada a una niña jugando ajedrez con un adulto. Al llegar mi papá de trabajar le dije: ‘Papi, ¿qué es lo que juega esta niña con su papá?’. Y el me dijo que ajedrez”.

Desde ese momento le pareció una palabra muy extraña y hasta cierto punto mágica. “Enséñame a jugar”, le pidió a su padre, quien la introdujo en los primeros movimientos. Luego, cuando tenía cinco años, fue inscrita en un vacacional de ajedrez, dirigido por la destacada y laureada ajedrecista ecuatoriana Carla Heredia.

“Ella le dijo a mi papá que tenía talento y que hiciera el esfuerzo para apoyarme. Y bueno, así fue. A la edad de seis años ya era seleccionada provincial y jugué también mi primer torneo internacional, en el que obtuve el cuarto lugar. Sumé puntos para que nuestro país obtenga la medalla de bronce por equipos”, relata emocionada.

“El ajedrez significa mucho para mí. Cada jugada tiene su consecuencia y por ello hay que hacerla pensando bien. El ajedrez me ha enseñado disciplina, paciencia, confianza en uno mismo. Me ha desarrollado fortaleza para levantarme después de las derrotas y así mismo humildad para sobrellevar las victorias”.

En el ajedrez no importa cuán talentoso seas. Si no existe disciplina en desarrollar los talentos, los éxitos no llegarán.



Amelí Artieda, ajedrecista