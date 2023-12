Aitana Bonmatí, ausente en el entrenamiento de España por indisposición

La internacional Aitana Bonmatí no participó este domingo 3 de diciembre en el entrenamiento de la selección española para preparar el partido de la Liga de Naciones contra Suecia el próximo día 5, por encontrarse indispuesta, según confirmó la Federación Española de Fútbol (RFEF).

El equipo que dirige Montse Tomé se volvió a ejercitar en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas el domingo 3 de diciembre después del encuentro ante Italia el viernes pasado en Pontevedra (2-3), en el que la centrocampista no jugó la segunda parte y España saltó al campo con diez jugadoras porque, según la seleccionadora, Bonmatí informó "tarde" de que no se encontraba disponible.

La jugadora del Barcelona, ganadora del Balón de Oro, quiso aclarar lo sucedido con un mensaje en redes sociales, después de la publicación de informaciones sobre un posible enfrentamiento entre ella y Montse Tomé.

"Durante el descanso, no me sentí bien y le pedí al cuerpo técnico ser sustituida porque entendí que lo mejor para el equipo era que entrara otra compañera. La situación no tiene más y lo importante es que el equipo consiguió la clasificación para la Final a Cuatro", escribió la ganadora del Balón de Oro.

Sin Bonmatí y después de ejercitarse en el gimnasio, las internacionales reanudaron el trabajo sobre el césped con la última sesión antes de viajar a Málaga, para jugar el último encuentro de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

Pese a la derrota ante Italia, España está clasificada para la fase final de la competición, gracias al triunfo de Suiza ante Suecia, y buscará en ella el billete para los Juegos Olímpicos de París 2024, que asegurarán los finalistas.

