El atacante Adolfo Muñoz fichó por Guayaquil City para disputar la segunda etapa de la LigaPro, porque en su anterior equipo, Liga de Quito, no tenía chance y quería volver a ser protagonista dentro del campo de juego. Además, manifestó que está enfocado en recuperar su mejor nivel futbolístico, debido a que quiere ser convocado para el Mundial de Qatar 2022.

- ¿Cómo se ha sentido en Guayaquil City?

- Ha sido un gran cambio en mi carrera. No ha sido fácil venir a jugar a la Costa cuando toda mi carrera la hice en Quito. Es una buena experiencia y me he vuelto a sentir jugador. No jugaba desde hace dos meses más o menos y contra Deportivo Cuenca (el pasado 11 de julio) fui titular. Terminé fundido, pero volví a demostrar mi fútbol.

Neymar consigue no ser procesado por evasión fiscal en la Justicia brasileña Leer más

- ¿Qué le ha pedido en la cancha el técnico Gavilánez?

- Soy nuevo y todavía tengo que adaptarme. El ‘profe’ Pool quiere que le aporte velocidad y desborde cuando me toque jugar, que le dé esa diferencia a su estilo de tenencia del balón. Me ha dicho que quiere que juegue como lo venía haciendo en Liga de Quito, pegado a la banda derecha. Queremos jugar la final de este año.

- ¿En el City busca ser el protagonista?

- No vengo como titular, sino a sumar minutos y trabajar para ganarme un puesto. Estar en esta circunstancia ayuda a mejorar porque saca a la persona de su confort. Por los equipos que pasé inicié de la misma manera y siempre terminé siendo importante. Incluso eso me llevó a la selección de Ecuador en 2020 y quiero volver a ser convocado.

- ¿Qué le llamó la atención del equipo?

- No venía teniendo continuidad en Liga de Quito y quise cambiar de equipo porque quería jugar y sentirme importante. Me llamaron 9 de Octubre, Orense y Delfín, pero me incliné por Guayaquil City porque me gusta su forma de jugar y cómo manejan la pelota en los partidos. Estas características de juego del ‘profe’ Pool Gavilánez me pueden ayudar a recuperar mi mejor forma.

- ¿Se ve entre los convocados para el Mundial de Qatar?

Marlon de Jesús, feliz en el fútbol asiático Leer más

- En 2020 fui convocado a la selección y fue un año espectacular. Era titular en Liga de Quito y venía marcando goles. Jugué contra Colombia (17 de noviembre), pero una lesión (un desgarro en pierna izquierda) no me dejó mostrarme. No he bajado los brazos, soy consciente de que debo mejorar y en eso estoy mentalizado. Tengo pocos meses para convencer al ‘profe’ Gustavo Alfaro.

- Después de su lesión, ¿conversó con el estratega Gustavo Alfaro?

- Me volvió a llamar a un microciclo en febrero de 2021. Se mostró muy atento y me preguntó sobre mi lesión, quería saber cómo había progresado. Me dijo que me quedara tranquilo y que trabaje duro para volver a mi mejor forma física, porque era importante para él. Obviamente, esa charla me llenó de ilusión y me motiva para volver a vestir la camiseta de la Tricolor

- ¿Por qué considera que no ha podido recuperar su nivel?

- Este año empecé muy bien con Liga de Quito, pero el problema, quizás, fue que no estaba en buen momento cuando tenía que hacer goles. Fallaba y no podía anotar cuando tenía una buena chance. No tuve buenos partidos y la presión en Liga de Quito también es grande. Estos momentos malos fueron los que me impulsaron a cambiar de equipo.