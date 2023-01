Al final, unos segundos alcanzaron. Miles de brasileños se volcaron en masa este lunes 2 de enero de 2023 para despedir a 'O Rei' Pelé, quien falleció el jueves a los 82 años de edad.

La fila se extendió por más de dos kilómetros, serpenteando por varias cuadras en torno al estadio Vila Belmiro, donde ayer se abrió la capilla ardiente al público.

Los aficionados pasaron varias horas en la fila, bajo un sol abrasador en pleno verano brasileño, para poder ver durante unos breves segundos el cuerpo sin vida del tres veces campeón mundial.

El féretro descansaba bajo una carpa blanca en el centro de este estadio centenario, construido en 1916, que se sitúa en un barrio residencial de casas bajas y calles estrechas, ahora decoradas con banderas y carteles que recuerdan al mítico 10.

Vamos a pedir a todas las federaciones que ponga a un estadio el nombre de Pelé. Hay que recordarlo por siempre. Gianni Infantino, presidente de FIFA

El alcalde de Santos, Rogério Santos, calculó, de manera un tanto exagerada, que cerca de 300.000 personas podrían pasar por el velatorio, que permanecerá abierto hasta esta mañana.

Eso supondría un flujo constante de más de 200 personas por minuto, pero para el desespero de muchos, la fila avanzaba a un ritmo bastante lento.

Miles de aficionados hacen fila afuera del estadio Vila Belmiro para despedirse de Pelé. Isaac Fontana

Júlio César Júnior, de 73 años, dijo que pasó más de dos horas en la fila para homenajear a Pelé, cuya carrera siguió con pasión desde que era niño.

“Pelé lo merece. Los sigo desde que él tenía 19 años y yo 10. Vi el gol histórico que hizo en la calle Javari (de Sao Paulo) contra la Juventus”, dijo Júnior.

Aída Lúcia Santos, una hincha que llegó identificada con el equipo, dijo que Pelé para ella fue “todo”, puesto que trabajó durante quince años en el estadio Vila Belmiro cuando el exfutbolista ocupó un cargo directivo.

“Vale la pena, aunque no me gustaría estar en la fila para esto. Me gustaría poder decirle hola. Él me regaló un autógrafo que dice 'Para Aída Lúcia, con amor de Pelé. Eso es para pocos”, comentó.