La Copa del Mundo se sigue festejando. Al menos, los hinchas de los equipos donde militan los seleccionados argentinos así lo sienten. El regreso de ellos a sus respectivos clubes es motivo de algarabía. Eso sucedió con Juan Foyth y Gerónimo Rulli, quienes fueron aplaudidos por los hinchas del Villarreal en su regreso a las canchas.

Recuerdos y homenajes se han convertido en el pan diario para los albicelestes, como Julián Álvarez, a quien el club le armó un video mostrando sus primeros minutos en la disciplina citadina. Compañeros del club, pero sobre todo empleados del Manchester City se acercaron para felicitarlo por la corona ecuménica. Él solo atinó a agradecer los gestos con pequeñas sonrisas.Cuando saltó al campo de juego en la Premier League, recibió un aplauso sonoro.

Con el arquero Emiliano Martínez había un poco de morbo, por toda la polémica que generó con sus festejos, cargando un muñeco con el rostro de Mbappé. Pero, todo se resolvió de una forma muy favorable para el Dibu.

Él llegó a Inglaterra con una amplia sonrisa y conservando el look que lució durante los partidos de la Copa del Mundo, con la bandera de Argentina a un costado de su cabeza.

No jugó este domingo 1 de enero de 2023 en la victoria del Aston Villa sobre el Tottenham. Se quedó en el banco de suplentes, pero fue reconocido por los suyos.

Ese gesto distó de todo lo que se dijo días antes. Claro, todavía tiene pendiente la charla con el entrenador Unai Emery.

No todos los seleccionados volvieron a sus clubes. Por ejemplo, Lionel Messi lo hará esta semana. Para él será un poco más difícil porque estará ante la afición del país con el que jugó la final del Mundial. Pero, él confía. Por ahora sigue disfrutando de sus vacaciones.

Lionel Messi recordó, por ejemplo, a su “familia maravillosa”, a los amigos que lo “apoyan siempre” y en “especial” a sus seguidores por el “aliento” que recibió al terminar un año en que cumplió el sueño de ganar el Mundial de Qatar con Argentina.

Junto a cuatro fotos con su familia -su esposa y tres hijos-, Messi publicó en sus redes sociales: “Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió”.

“Eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí”, valoró el astro argentino.

Y agregó “un recuerdo muy especial” para todas las personas que lo “siguen” y lo “bancan”, a quienes les dedicó: “es increíble poder compartir este camino con todos ustedes”.