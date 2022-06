En el fútbol ecuatoriano han aparecido talentos deslumbrantes que a muy corta edad ya dan salto a un fútbol de mayor calidad. Muy pocos han logrado afianzarse en estos nuevos rumbos y desarrollarse fuera del país, pero otros, en su mayoría, han encontrado dificultades que les ha complicado su proceso de adaptación, obligándolos a volver a Ecuador antes de lo esperado.

Juan Luis Anangonó, por dos temporadas en Liga de Quito Leer más

El reciente caso, en nuestro balompié, es el de Johan Mina, quien ha reconocido que varias trabas en su último club le generaron complicaciones para sentirse a plenitud y que está en busca de una nueva oportunidad, sea acá en Ecuador o en el fútbol europeo.

“Cuando me fichó el Werder Bremen la idea era jugar en la sub-23, pero luego de que me fichan, la unión europea prohibió que jueguen extranjeros en estas divisiones, por eso me tuvieron que prestar al Estoril”, contó en una entrevista con Radio La Bruja.

En Estoril no pude jugar en mi posición. Me pusieron de lateral izquierdo y por toda la banda. Yo me siento más cómodo de 10. Johan Mina, futbolista ecuatoriano.

Al ser cedido al Estoril de Portugal, Mina pensaba que iba a poder encontrar regularidad, pero no fue así, sobre todo porque jugaría en puestos en los que no se siente cómodo.

Aníbal Leguizamón, una muralla que se derrumba por el amor de sus hijas Leer más

“En el Estoril no pude jugar en mi posición. Me pusieron de jugar como lateral izquierdo y de carrilero toda la banda. Me costó el ida y vuelta. No sé si fue por el tema de los centros que tengo. No jugaban con un 10 y yo soy eso o un interior. Yo en la selección jugaba como falso 9 o segundo punta. Me siento mas cómodo llegando de atrás”, agregó.

Siempre hay diferentes razones por las que la adaptación es un problema para los jóvenes talentos ecuatorianos. En el caso de Mina es puramente deportivo, ha reconocido que también extraña a su familia y la comida, pero dejó claro que no es lo principal.

Wellington Sánchez, quien en su etapa como futbolista migró a la MLS en los noventa, contó que los viajes largos fueron un problema para su adaptación.

“Los viajes de ciudad a ciudad me chocó bastante. Yo estaba acostumbrado a los viajes de 45 minutos de Quito a Guayaquil y de eso a pasar a que el más corto era de cuatro horas, era complejo. En Ecuador, un viaje así, llegabas a descansar, acá no, te enviaban a hacer regenerativo o al gimnasio. Me impactó mucho. No fue sencillo adaptarme”, contó.

Los viajes de ciudad a ciudad me chocaron bastante. Un viaje así, en Ecuador, llegabas a descansar. Allá (en la MLS) no. Wellington Sánchez, exfutbolista ecuatoriano.

Joao Rojas: "Si juego octavos de final no me muevo de Emelec" Leer más

El psicólogo Álex Moreno explicó que siempre hay un tiempo de valoración en la adaptación, pero que se complica cuando existen trabas como las que ha tenido Mina.

“Es un chico joven y cuando se encuentran en un contexto poco favorable es complicado adaptarse. No se trata de un tema de extrañar cotidianidad, sino de remar a contracorriente porque no juega en su puesto y eso a cualquier futbolista lo complica. Sí debe intentar mantenerse en Europa y desarrollarse allí”, explicó.