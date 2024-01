Abierto de Australia: Novak Djokovic, un boleto a semis con sabor a final

El serbio Novak Djokovic venció la madrugada de este martes 24 de enero al estadounidense Taylor Fritz, acortando cada vez más el camino hacia su onceavo título del Abierto de Australia del que es el campeón defensor.

En semifinales Nole le ganó a Fritz por parciales de 7-6, 4-6, 6-2 y 6-3, y espera ya al italiano Jannik Sinner (n.4), quien se impuso con solvencia al ruso Andrey Rublev (n.5), por 6-4, 7-6(5) y 6-3.

Lo curioso de todo esto es que el serbio, actual # 1 del mundo, siempre que llegó a las semifinales de este torneo, lo termina ganando. Lo hizo así las 10 veces que lo consiguió ya.

"Sí, sé que cuando llego a semifinales en Australia también llego a la final. Bueno, con tranquilidad, vamos a ser un poco humildes, pero la confianza está ahí. Los partidos son cada vez más duros. A esforzarse", replicó a la exjugadora y comentarista Barbara Schett, quien le corrigió diciendo que es el ganador una vez pasa los cuartos de final.

"Es refrescante para nuestro deporte tanto con la raqueta como comentarista. Eso no quiere decir que no me gustan ustedes, pero es bueno tenerlo aquí con su personalidad controvertida. Es muy divertido y lo he pasado bien", afirmó en alusión a la presencia en la pista de Nick Kyrgios, que realizó la entrevista a pie de pista tras la conclusión del choque ante el estadounidense Taylor Fritz (13).

Por otro lado, Carlos Alcaraz definirá este martes 23 de enero, su paso a semifinales contra el aleman Alexander Zverev.

