Abierto de Australia: Carlos Alcaraz quiere la corona

El español Carlos Alcaraz (n.2) aseguró posterior a su victoria sobre el serbio Miomir Kecmanovic en la cuarta ronda del Abierto de Australia, que “ojalá“ pueda llevarse el título, así como indicó que se siente con mucha confianza.

“Voy a intentar que eso no ocurra. Aquí él (Novak Djokovic) ha ganado muchas veces y está a un nivel pletórico. Nos toca trabajar y dar nuestro pasito para estar en semifinales. Ojalá que podamos llevarnos el título. No me extraña que diga eso por las veces que ha ganado. Veremos”, comentó el murciano al ser preguntado por las afirmaciones del mítico tenista australiano Rod Laver, que dijo que deberían de comenzar a inscribir el nombre del balcánico en el trofeo.

Lea también: Copa Davis: Gonzalo Escobar, primera baja de Ecuador para la serie ante Egipto

“Es una pregunta bastante grande. Me siento con mucha confianza. En los cuartos de final hay jugadores muy buenos. En el otro lado están Djokovic y Sinner, que están a un gran nivel”, agregó Alcaraz.

Barcelona: Jueza ordena al Ministerio de Deporte inscribir a la directiva de Álvarez Leer más

También habló sobre el hecho de que en lo que se lleva de torneo el germano ha pasado 13 horas y 47 minutos en pista, lo que contrasta con las 8 horas y 42 minutos del murciano. “Obvio que en un Grand Slam, cuántas menos horas pases en pista mejor. Él ha tenido dos partidos a cinco sets y con 7-6 en el último. En el US Open le pasó lo mismo, venía con muchas horas a la espalda y le pasó factura. Yo no llevo muchas horas en pista”, dijo.

Al ser preguntado por la sensación que puede sentir el rival cuando se mide a uno muy superior, dijo: “Pueden sentir impotencia de estar jugando bien y no tener el resultado que quieren. Eso yo lo he sentido con Novak Djokovic en Turín (Finales ATP), no sentí que jugué muy mal, pero no había hueco”.

Su siguiente reto será ante el alemán Alexander Zverev, con el que se ha enfrentado en siete ocasiones con un registro de tres victorias y cuatro derrotas. En juego estará el pase a las semifinales del primer torneo de Grand Slam de 2024 y será la tercera confrontación entre ambos en un 'major'.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!