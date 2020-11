El 9 de Octubre se desmarca del apellido Bucaram

El regreso de 9 de Octubre a la Serie A llena de alegría al fútbol guayaquileño, que recupera a uno de sus históricos clubes luego de 25 años. Sin embargo, hay muchas dudas respecto a la forma en la que se financia la institución, que hasta inicios de la presente temporada tuvo como presidente a Dalo Bucaram, quien se encuentra involucrado en un proceso penal.

Diario EXPRESO dialogó con la licenciada Rosa Gómez, principal de la institución patriota. Con cifras y documentos en mano se desmarcó de la imagen de Bucaram, pero sin dejar de reconocer la relación de amistad que hay entre ellos.

“Soy presidenta electa desde el 7 de marzo de 2020. Antes de salir del país, durante el inicio de la pandemia, Dalo decidió llamar a elecciones. Nosotros le agradeceremos toda la vida habernos sacado de Segunda. Lo quiero mucho y en la próxima Asamblea de Socios quiero proponerlo como presidente vitalicio. De acuerdo a los estatutos del club, luego de la renuncia de Dalo y todos los miembros de su directorio, incluido Eduardo Azar, era necesario cubrir esas vacantes de forma legal”, explica Gómez.

Dalo Bucaram, hoy prófugo en Estados Unidos, señaló a Azar como el dueño de los insumos médicos encontrados en el domicilio de su padre (Abdalá Bucaram Ortiz), durante un allanamiento.

También se cuestiona la presencia de Jorge Sánchez -involucrado en una polémica venta de insumos al Seguro Social- en la denominada foto oficial del equipo, tuit que poco después fue borrado. “Él (Sánchez) no forma parte de esta dirigencia ni de la anterior. En esa gráfica aparecieron algunas personas que no pertenecen a la institución, como Christian Quiñónez. Fue tomada durante un entrenamiento y simplemente se unieron al grupo porque son amigos. En tal caso, la publicación pudo haber sido un error de alguna persona del departamento de prensa. Yo respondo por 9 de Octubre desde la fecha en que asumí la presidencia”.

A nosotros ya nos hicieron auditoría. Nos revisaron hasta los dientes y no nos encontraron nada chueco. Estamos limpios. Rosa Gómez, presidenta de 9 de Octubre

Respecto a Daniel Salcedo, uno de los principales involucrados en el caso IESS, negó de forma tajante cualquier relación con el equipo, más allá de una amistad con Dalo Bucaram. “Los amigos no se niegan bajo ninguna situación. Es una cuestión de honor”.

Gómez le explicó a este Diario la forma en que se financia el equipo, reforzado con jugadores de trayectoria, como Frickson Erazo, cuyo último sueldo en Barcelona era de 20.000 dólares mensuales, pero de acuerdo a un informe de prensa accedió a ganar 400 dólares.

“Esos son rumores. Usted viene a la fuente e investiga, como hace el periodismo profesional. Erazo y todos los demás integrantes del plantel tienen un sueldo que va desde los 800 dólares en adelante. Hay algunos casos en los que se firmaron contratos de manejo de imagen, con lo que se completa el presupuesto. Esa información es fácil de verificar en la página del SRI (Servicios de Rentas Internas) y en la misma LigaPro”, añadió.

EXPRESO buscó contrastar el dato en la página de la LigaPro, pero la misma no aparece. Se le consultó a Andrés Ponce, jefe de prensa de la entidad, quien explicó que esa información es “privada” y la única forma de obtenerla es con autorización del club, algo que no se logró hasta el cierre de esta edición.

Gómez también detalló el manejo financiero de la institución.

A los 500.000 dólares que anualmente se reciben de parte de LigaPro y GolTV, se suman otras cantidades que pagan los auspiciantes. Eso sirve para cubrir la nómina del personal administrativo y temas relacionados a la logística (alquiler de escenarios para entrenamiento, traslados, etc.).

“No tenemos nada que ocultar. Nuestro egreso mensual es de 58.750 dólares. Los nuevos auspiciantes son Carvis Supermercados y Corban Lubri. Los que nos acompañaron desde el principio son: El Mechero Tecnológico, Produrice, Logistic Sline, Kinh Ban Plast, Comercializadora Fast Comuncation, Bussines Sucess, además de un estudio jurídico de Dalo Bucaram y el negocio de venta de hamburguesas de su esposa (Gabriela Pazmiño), no hay nada ilegal”, acotó.

Jorge Guagua, gerente deportivo de la institución, prefirió no dar su versión. “Los temas que son ajenos al fútbol no me competen. No podría responder sobre eso”.

El estadio Modelo Alberto Spencer podría ser su fortín

Rosa Gómez, presidenta de 9 de Octubre, adelantó que desde ayer se comenzó a planificar lo que será la temporada 2021, sin descuidar lo que resta del presente torneo.

Además de reforzar el plantel, se busca un escenario que esté acorde al proyecto emprendido desde que estaba en Segunda Categoría. “Puede ser el estadio Modelo. Me gustaría colaborar en la recuperación de un lugar que forma parte de nuestra historia, pero el asunto aún no está definido. En la Primera A queremos seguir con el cuerpo técnico encabezado por el profesor Juan Carlos León y armar un plantel competitivo, que pueda representar dignamente a la ciudad”, indicó, sin señalar nombres de posibles refuerzos.

“Se tomará el tiempo que sea necesario para armar un buen equipo. La idea es consolidar un trabajo iniciado desde hace algunos años y que hoy es orgullo de los guayaquileños”, añadió Jorge Guagua.