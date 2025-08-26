Expreso
9 de Octubre clasificó a octavos de final de Copa Ecuador al ganar a Técnico Universitario.cortesia

9 de Octubre vs Gualaceo HOY: El partido EN VIVO de la fase de ascenso en la Serie B

Ambos equipos se verán las caras por tercera vez en el año, pero ahora en la fase de grupos por el ascenso a la Serie A

Las emociones en la Serie B continúan este martes 26 de agosto con el partido entre 9 de Octubre, que juega de local, ante Gualaceo. Este compromiso, a jugarse desde las 15:30 (hora de Ecuador) en el estadio Municipal de La Trocal, es válido por la primera fecha de la fase de playoffs.

Este duelo promete ser de alta intensidad debido a cómo llegan cada uno de los equipos. Los dueños de casa perdieron 1-0 en la fecha jornada anterior contra el conjunto esmeraldeño 22 de Julio, razón por la que empezar esta etapa con pie derecho será fundamental para apuntar a un posible ascenso a la categoría de privilegio.

A pesar de aquella derrota, el cuadro octubrino llega motivado tras ganar en penales (5-3) a Técnico Universitario en la los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador. Este impulso anímico puede verse reflejado en el cotejo de este martes contra los azuayos.

Por otro lado, el club visitante viene de un empate (1-1) frente a Chacaritas en la reciente fecha de la B. No obstante, su victoria (2-1) y clasificación contra Vinotinto en la Copa Ecuador también genera expectativa para el cotejo próximo.

Este año, 9 de Octubre y Gualaceo se enfrentaron en dos oportunidades en la misma Serie B. El primero (17 de abril) lo ganaron (1-0) los azuayos y en el segundo (26 de junio) se tomó revancha su rival con una goleada (3-0).

¿Dónde ver el partido 9 de Octubre vs Gualaceo?

Este partido, por la jornada 1 de la fase de grupos (ascenso) de la Serie, se podrá disfrutar a las 15:30 de Ecuador por las señales de El Canal del Fútbol en sus plataformas digitales incluido la cuenta de YouTube.

EN VIVO | 9 de Octubre vs Gualaceo en la Seri B

