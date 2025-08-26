9 de Octubre vs Gualaceo HOY: El partido EN VIVO de la fase de ascenso en la Serie B

Ambos equipos se verán las caras por tercera vez en el año, pero ahora en la fase de grupos por el ascenso a la Serie A

9 de Octubre clasificó a octavos de final de Copa Ecuador al ganar a Técnico Universitario.

Las emociones en la Serie B continúan este martes 26 de agosto con el partido entre 9 de Octubre, que juega de local, ante Gualaceo. Este compromiso, a jugarse desde las 15:30 (hora de Ecuador) en el estadio Municipal de La Trocal, es válido por la primera fecha de la fase de playoffs.

Este duelo promete ser de alta intensidad debido a cómo llegan cada uno de los equipos. Los dueños de casa perdieron 1-0 en la fecha jornada anterior contra el conjunto esmeraldeño 22 de Julio, razón por la que empezar esta etapa con pie derecho será fundamental para apuntar a un posible ascenso a la categoría de privilegio.

A pesar de aquella derrota, el cuadro octubrino llega motivado tras ganar en penales (5-3) a Técnico Universitario en la los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador. Este impulso anímico puede verse reflejado en el cotejo de este martes contra los azuayos.

9 de Octubre dejó de ser un equipo Guayaquileño, ahora es de La Troncal. cortesia

Por otro lado, el club visitante viene de un empate (1-1) frente a Chacaritas en la reciente fecha de la B. No obstante, su victoria (2-1) y clasificación contra Vinotinto en la Copa Ecuador también genera expectativa para el cotejo próximo.

Este año, 9 de Octubre y Gualaceo se enfrentaron en dos oportunidades en la misma Serie B. El primero (17 de abril) lo ganaron (1-0) los azuayos y en el segundo (26 de junio) se tomó revancha su rival con una goleada (3-0).

¿Dónde ver el partido 9 de Octubre vs Gualaceo?

Este partido, por la jornada 1 de la fase de grupos (ascenso) de la Serie, se podrá disfrutar a las 15:30 de Ecuador por las señales de El Canal del Fútbol en sus plataformas digitales incluido la cuenta de YouTube.

EN VIVO | 9 de Octubre vs Gualaceo en la Seri B

