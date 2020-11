"Para este 2020 la idea era que venga Rafa Nadal", reveló Nicolás Lapentti

Luego de la visita de Roger Federer a Ecuador, en 2019, se tenía previsto continuar realizando espectáculos deportivos similares en el país, afirmó este 14 de noviembre Nicolás Lapentti, extenista ecuatoriano y promotor de estos eventos.

Según el ex número 6 del ránking ATP (en 1999) la presentación del jugador suizo en el coliseo Rumiñahui, de Quito, sobrepasó las expectativas. "Para este 2020 la idea era que venga Rafa Nadal, estaban bastante avanzadas las negociaciones y bueno todo quedó en eso nada más", reveló 'Nico', en una entrevista con el programa Futboleros, de Radio i99 (98.9 FM)

"Ahorita va a depender mucho de cómo se desarrollen las circunstancias en general, ya no es un tema de que si queremos o no, si Nadal acepta o no, ya es un tema de salud, de ver si es que los eventos en general se pueden realizar, si la situación económica del país y del mundo se estabilizan", continuó Lapentti.

A continuación, el video con las declaraciones completas de 'Nico' (ver desde el minuto 31:00):

En otro tema, el exdeportista considera que Emilio Gómez es el tenista ecuatoriano favorito para coronarse en el Challenger de Guayaquil, que iniciará este lunes 16 de noviembre. Precisamente, Lapentti fue el último tricolor en ganar el certamen porteño (2009).

Finalmente, el ganador de 5 torneos ATP Tour, destacó a Álvaro Guillén y Mel Reasco como las promesas nacionales del deporte blanco en la rama masculina y femenina, respectivamente.