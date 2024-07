Viviana Ávila: “No está en mis planes dejarme vencer”

Viviana Ávila nunca deja su sonrisa de lado, sus ganas de vivir ahora son más fuertes y su espíritu se fortalece con cada día que pasa desde que recibió la noticia que el cáncer se había alojado en el hueso de su cadera.

La historia se remonta a septiembre de 2023 cuando fuertes dolores lumbares hicieron que Vivi inicie un peregrinar por diferentes casas de salud para saber qué sucedía con su salud, dado que los tratamientos que le aplicaban no calmaban del todo sus dolores.

Pero el 15 de mayo de 2024, tras la práctica de una resonancia magnética descubrió que un tumor de tipo condrosarcoma de grado dos, de más de 10 centímetros, se había alojado en el hueso de su cadera y los dolores lumbares eran producto de esto.

Cambio de vida



Con la noticia Vivi decidió no dejarse vencer y se aferra con toda su fe a la idea de sanar y seguir adelante para alcanzar sus metas personales.

Con tristeza dice que la enfermedad la alejó de sus actividades favoritas: ciclear, escalar y salir a dar largos paseos con su perro Sultán.

También su vida familiar se transformó. Ahora no puede cuidar de su hijo de 14 años por lo que se mudó a vivir con sus abuelos paternos.

Además, la mamá de Vivi se jubiló para dedicarse 100% a su cuidado.

"Me prohíben hacer deporte. Mi pequeño ya no puede vivir conmigo. Mi mami pasa en casa. Digamos que las cosas han cambiado un poco en casa".

Viviana Ávila busca ayuda internacional para una cirugía que le brinde una nueva oportunidad. CLAUDIA PAZÁN

Extraña la vida "normal" que llevaba antes del diagnóstico. Ahora todo gira en torno de las citas médicas y de los análisis que debe realizarse para controlar el avance del cáncer que hizo metástasis y ahora también se tomó sus pulmones.

Además, cada 21 días se prepara para la quimioterapia. En cada sesión recibe doble dosis.

"Se que todo esto es necesario. Aunque están muriendo células buenas de mi cuerpo, también sé que el tumor está siendo controlado".

También le ha pedido a su médico tratante que le permita realizar algún tipo de deporte y yoga para mantenerse activa en los días que tiene mayor fuerza en su cuerpo.

DATOS

Para apoyar a esta joven en su lucha contra el cáncer se puede donar dinero o ponerla en contacto con alguna organización internacional especialista que pueda tomar su caso y realizarle un tratamiento.



Tratamiento



El entusiasmo y las ganas de vivir son las herramientas con las que la joven cuencana afronta su tratamiento, pese a que en Solca la desahuciaron tras someterle a 10 sesiones de radioterapia para calmar el dolor que sentía en ese momento.

Confiesa que hay días en los que el panorama es más gris, pero ella decide cada día salir de esa oscuridad y disfrutar del brillo de la vida imaginando dar con un especialista que tome su caso y salve su vida.

Viviana Ávila tiene un tumor de tipo condrosarcoma de grado dos CLAUDIA PAZÁN

La única forma que tiene Viviana para eliminar el cáncer de su cadera izquierda es con una cirugía en la que los médicos corten el 70% del hueso, saquen todo el coxis y corten dos nervios fundamentales para mantener el movimiento de su pie y el control de esfínteres.

Pero esta cirugía tan invasiva y que la dejaría con movilidad limitada no es una opción para ella y asegura que "dejar de ser la que bajaba más de 60 metros en rapel a ser una chica que use pañal toda su vida no lo quiero pensar de esa manera".

Por eso mantiene la esperanza en un tratamiento alternativo y personalizado que pronto llegará de los Estados Unidos y del cual aún no sabe cuál será su costo.

"Enviamos a Florida una muestra de mi tumor y hasta la próxima semana deben llegar los resultados del medicamento que debo comenzar a ingerir con el objetivo de hacer que el tumor reduzca su tamaño de forma acelerada y la cirugía no sea tan invasiva".

También ha enviado su caso a fundaciones internacionales y universidades de otros países para que analicen su condición y le ofrezcan un tratamiento que la cure, pero que no cambie “de forma muy drástica en el estilo de vida que tenía antes de la enfermedad”.

Donaciones para Viviana Ávila

Cuenca JEP

Número: 406064759503

Cédula: 0105229454

Correo: viviana.avila.zeas@outlook.com

