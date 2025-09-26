Paro nacional en Cuenca: Gobernador desmiente la detención de estudiantes

En la más reciente jornada de paro nacional en Cuenca se registraron hechos violentos y enfrentamientos

Tras la denuncia de jóvenes detenidos durante la protesta del paro nacional en Cuenca, la Gobernación del Azuay y la Policía Nacional se han pronunciado sobre los hechos.

Durante la noche del jueves, 24 de septiembre de 2025, ciudadanos denunciaron represión violenta por parte de la fuerza pública a un grupo de estudiantes que se encontraban manifestando en contra de las medidas económicas del Gobierno Nacional.

Videos que circularon en las redes sociales dieron cuenta del enfrentamiento y de la retención de al menos tres jóvenes.

Xavier Bermúdez, gobernador de la provincia, explicó que los manifestantes recibieron la solicitud verbal para que desalojen el espacio público luego de haber permanecido por más de cuatro horas obstaculizando la intersección de las calles Simón Bolívar y Luis Cordero y ante la negativa la policía realizó un procedimiento para habilitar el lugar.

"La policía solicitó de manera verbal para que se desaloje, pero los señores no lo quisieron hacerlo. No hubo ningún retenido, lo que se hizo fue una revisión de documento y luego se les entregó a los padres de familia", explicó Bermúdez.

¿Qué dijo la Policía Nacional sobre los hechos?

La Policía Nacional también emitió un pronunciamiento oficial en el que se detalla que en la manifestación se encontraban unas 150 personas que "realizaron actos vandálicos en la intersección de las calles Bolívar y Luis Cordero, afectando el espacio público y la libre movilidad".

El comunicado reseña que el personal habría priorizado el diálogo para que los manifestantes se retiren y se encontraron con su negativa. "Al no recibir una respuesta favorable, se realizó una intervención con el único objetivo de evitar mayores daños al espacio público, restablecer la movilidad y habilitar la vía pública", indica la institución en el comunicado.

