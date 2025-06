Pacientes críticos del IESS protestan por falta de medicinas en Cuenca

Con pancartas y listones morados se dieron cita decenas de pacientes con enfermedades autoinmunes en los exteriores del Hospital José Carrasco Arteaga del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) este miércoles, 25 de junio de 2025, con la exigencia de que la institución se ponga al día en el stock de medicinas para sus tratamientos.

Rosario Gallo tiene lupus y desde hace tres años no ha podido obtener una cita médica y tampoco un tratamiento adecuado para su condición. Recuerda que en febrero fue ingresada a una lista de pacientes con enfermedades raras y le hicieron unos análisis de laboratorio, sin embargo, desde ese entonces no tuvo más noticias.

La mujer comenta que los medicamentos que debe tomar para su condición son costosos y que una sola pastilla borde los $100, además de realizarse exámenes para su padecimiento en el sector privado asegura que su costo supere los $400. “Me estoy automedicando con la receta que me dieron cuando recién fui diagnosticada. Mi doctor es Dios, aquí no me dan cita”, expresó Gallo.

Y casos como el de Rosario se repiten y son múltiples. Rosa Naula también llegó a protestar ante la “mala calidad de cierta medicación”. Relató que ella debe recibir el biológico rituximab y las tres veces que ha recibido la dosis en 2023, 2024 y 2025 sufre de efectos secundarios fuertes y que no recibe una explicación por parte de los especialistas.

Martha Cornejo exige por su esposo quien tiene una discapacidad del 90% debido a la artritis y polimiositis. El hombre dejó de recibir la medicación biológica desde el 2024.

IESS asegura compra medicamentos

Sobre el tema del desabastecimiento de medicinas dentro de la institución el gerente del hospital del IESS, Fernando León señaló que iniciaron el año con una asignación directa de $3.2 millones, luego, en marzo, por $2 millones solo para medicamentos judicializados y finalmente una de $5 millones para cubrir el abastecimiento para un tiempo de 12 meses.

“Hemos hecho una compra de alrededor de 8.3 millones de dólares con abastecimiento de 12 meses. Lo cual no se venía dando en años anteriores. Se realizaban compras únicamente para tres meses, para seis meses máximo”, sostuvo.

El funcionario aseguró que el abastecimiento de la farmacia llega a un 60%; sin embargo, está lejos de la realidad que viven los pacientes que, medicinas básicas como el paracetamol, deben comprar de forma particular.

Ante esto, León aseguró que las compras de medicinas básicas fueron hechas al inicio de este 2025, pero que los proveedores no han entregado al menos unos 40 diferentes tipos de medicamentos.

Bienes y propiedades del IESS: ¿Qué se está haciendo para optimizarlos? Leer más

También dio a conocer que se emprendieron temas legales por la falta de cumplimiento de los proveedores y a pesar que se les ha cobrado las respectivas multas, dice que “les resulta más fácil pagar multas que entregarles los medicamentos. Esa es la lucha diaria que tenemos nosotros aquí, en este hospital”.

Lo que sí puntualizó es que hasta el 15 de julio se subirán al menos 116 procesos, es decir, la compra de 116 medicamentos y que se espera lleguen hasta finales del mismo mes.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!