Infracciones por ley seca destacan entre las pocas novedades en Azuay: 37 citados

El padrón electoral aumentó en Azuay con los jóvenes que cumplieron la edad para el voto facultativo

Los recintos electorales lucieron sin mucha afluencia de votantes hasta antes del mediodía en Cuenca.

La jornada electoral de este domingo, 16 de noviembre de 2025, se desarrolla con normalidad en la capital azuaya. Hasta antes del mediodía los recintos lucieron sin gran afluencia de votantes.

El proceso se inauguró con un acto formal que se desarrolló en la Delegación Provincial de Azuay del Consejo Nacional Electoral con la presencia de autoridades locales y provinciales

Xavier Bermúdez, gobernador de Azuay, informó que la provincia cuenta con un plan de contingencia de seguridad para resguardar tanto dentro de los recinto electorales como en el espacio público con más de 3.000 efectivos institucionales de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.

Sanciones por ley seca

En un recorrido realizado por Diario EXPRESO por recintos electorales del sur, norte y centro de la ciudad se evidenció que hasta antes del mediodía la afluencia de votantes era escasa. Por ejemplo, en el recinto Coliseo Jefferson Pérez -donde ejerció el voto el gobernador de la provincia- no se registró ninguna novedad con la instalación de las mesas receptoras del voto.

El teniente de infantería de las Fuerzas Armadas Jimmy Quicaliquinga, jefe de seguridad del recinto, puntualizó que no se han registrado novedades y que la seguridad del material electoral está garantizada una vez que se cierren las votaciones.

Entre las novedades que se registraron en la provincia fue la emoción de 37 citaciones por infringir la ley seca en la provincia (Cuenca 23, Gualaceo 10, Paute 2 y Ponce Enriquez 2).

Más votantes en Azuay

Gabriela Solano, presidenta de la Junta Provincial del Azuay, informó que la jornada electoral en la provincia se desarrolla con 10.000 votantes más que se sumaron al padrón una vez que cumplieron la edad para el voto facultativo. En total serán 625.398 electores que deberán asistir durante esta jornada de Consulta Popular y Referéndum.

Además, hay que reseñar que en la provincia votaron 23 personas privadas de libertad y 38 personas solicitaron el voto en casa.

