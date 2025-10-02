Expreso
  Cuenca

vía cuenca
Las vías de Azuay permanecen habilitadas sin la presencia de manifestantes.CLAUDIA PAZAN

Estado de las vías en Cuenca hoy: así amanece la ciudad este 2 de octubre

El paso por la provincia de Cañar registra novedades por el paro nacional

La provincia de Azuay mantiene todas sus vías estatales habilitadas este jueves, 2 de octubre de 2025. Existen inconvenientes para viajar hacia la Sierra norte por la provincia de Cañar.

Según el más reciente informe del Sistema Integrado de Emergencias ECU911 las vías azuayas no registran novedades por el paro nacional, esto luego de que en la parroquia Molleturo permaneciera obstaculizada la vía Cuenca- Molleturo- El Empalme por manifestantes el pasado 30 de septiembre.

En las carreteras azuayas se registran novedades provocadas por las condiciones climáticas y geológicas.

La vía Paute - Guarumales – Méndez permanece parcialmente habilitada en el sector Sacre y en el kilómetro 61. Además, se debe conducir con precaución en los kilómetros 44, 105 y 107.

La vía Cuenca - Girón - Pasaje también está parcialmente habilitada en los kilómetros 66, 112, 114, 118 y se debe mantener precaución en los kilómetros 72, 75, 80.

Finalmente, la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal está parcialmente habilitada en el kilómetro 53. En esta carretera existen puntos donde se deben tomar precauciones debido a constantes derrumbes: en los kilómetros 57, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 99, 105.

Vías de Cañar

Sin embargo, existen novedades al llegar a la vecina provincia de Cañar, donde dos carreteras permanecen obstaculizadas por la presencia de manifestantes.

Vía Cuenca - Cañar - Alausi que permanece cerrada en Cazhapamba (Zhud). Y la vía Zhud – Cochancay-El Triunfo está cerrada en el sector de Achupillas y Collauco.

