El vía crucis digital del ‘Loco que Ama’: Bucaram denuncia bloqueo de sus redes

Abdalá Bucaram, expresidente de Ecuador y uno de los personajes más polémicos y 'funables' del país en redes sociales, volvió a generar revuelo tras denunciar que le bloquearon sus cuentas de WhatsApp, Instagram y Facebook. Lo hizo con una serie de mensajes en X que reflejan frustración y desconocimiento sobre cómo funcionan las plataformas digitales.

“Me da rabia que no exista un solo hp que me ayude a recuperar mi Facebook, WhatsApp e Instagram. ¿Dónde están los caras de v… técnicos en sistema? ¿Los influencer? Estamos en la v… en el país, gente incapaz hp…”, escribió. En otro mensaje añadió: “Denuncio al país que me bloquearon mi Facebook, mi Instagram y mi WhatsApp. Conseguí un nuevo número y lo envié a mis 5.000 contactos, pues ahora nuevamente me han bloqueado mi WhatsApp. Soy el único político en Sudamérica que le pasa”.

DENUNCIO AL PAÍS QUE LEJOS DE QUE ME BLOQUEARON MI FACEBOOK, ME BLOQUEARON MI INSTAGRAM Y ME BLOQUEARON MI WHATSSAP, CONSEGUÍ UN NUEVO NÚMERO Y LO ENVIÉ A MIS 5000 CONTACTOS, PUES AHORA NUEVAMENTE ME HAN BLOQUEADO MI WHATSSAP. SOY AL ÚNICO POLÍTICO EN SUDAMÉRICA QUE LE PASA… — Abdala Bucaram Ortiz (@abdalabucaram) July 2, 2025

El episodio ocurrió apenas dos días después del 30 de junio, fecha en que se celebró el Día Mundial de las Redes Sociales, recordando la relevancia de estos espacios que, aunque son vitales para la conexión y la comunicación, también se han convertido en escenarios cada vez más vulnerables para la ciudadanía y las figuras públicas.

Reacciones de los seguidores de Abdalá Bucarám

Las reacciones de los usuarios fueron inmediatas. Algunos intentaron explicarle pacientemente que las tres aplicaciones pertenecen a Meta y que sus acciones podrían haber provocado los bloqueos. Otros se burlaron con comentarios como “Abogado, pero usted quiere todo a vaqueli, manifiéstese con algo y verá cómo salen los técnicos” o “todo se puede… cuánto paga es la cosa”. Otros ya dan por perdido el "caso", pues aseguran que se ha comunicado con él para brindarle ayuda, pero no se acuerda la información de sus cuentas.

Abogado pero es que usted también quiere todo a vaqueli, manifiestese con algo y verá cómo salen los técnicos — Freddy Macias C (@FreddyGerardo78) July 2, 2025

El desconocimiento sobre las reglas de uso en redes sociales puede ser un factor clave para recibir sanciones o bloqueos. En el caso de Bucaram, hay varias posibles causas que podrían haber motivado la suspensión de sus cuentas, considerando su historial público y su comportamiento en plataformas.

Posibles infracciones de 'El Loco' Bucaram

Enviar mensajes masivos con un nuevo número a miles de contactos, lo que es considerado spam por WhatsApp y puede activar bloqueos automáticos.

Uso frecuente de lenguaje ofensivo, insultos o amenazas, que infringen las normas comunitarias de Facebook e Instagram.

Compartir contenido potencialmente sujeto a derechos de autor sin autorización, práctica que también es sancionada en redes sociales.

Publicar mensajes que promuevan discursos de odio, violencia o discriminación, lo cual viola las políticas de Meta y puede derivar en suspensiones.

Acumulación de reportes de usuarios que consideren su contenido inapropiado o dañino, lo que aumenta el riesgo de bloqueos temporales o permanentes.

Olvidar o ingresar incorrectamente la información de acceso en repetidas ocasiones, lo que puede activar bloqueos de seguridad automáticos para proteger la cuenta.

Las cifras se inseguridad digital en Ecuador

Instagram lanza el Mapa en Ecuador: cómo ver y ocultar tu ubicación Leer más

Este episodio se produce en un contexto de creciente inseguridad digital en Ecuador, aunque no existe una denuncia de robo de cuentas por parte de Bucaram, sino de bloqueo. Entre enero de 2022 y mayo de 2025, Ecuador registró 20.602 noticias del delito relacionadas con ciberdelitos, reflejando un entorno digital cada vez más riesgoso para usuarios comunes y figuras públicas. Entre los delitos más frecuentes destacan la apropiación fraudulenta por medios electrónicos, con 11.833 casos; las estafas digitales, con 4.567 reportes; el acceso no consentido a sistemas informáticos, con 2.183 casos; además de ataques a la integridad de sistemas (687) y falsificación informática (272).

Los fraudes digitales, según las cifras otorgadas por Fiscalía, incluyen desde suplantaciones de identidad hasta el uso de dispositivos alterados en cajeros automáticos, que por sí solos sumaron más de 359 noticias del delito, mientras que las estafas con tarjetas clonadas, robadas o hurtadas superaron los 3.200 casos, según el informe estadístico de la Fiscalía. Estos delitos muestran la facilidad con la que los ciberdelincuentes pueden vulnerar cuentas, dispositivos y datos personales en el país.

A nivel geográfico, Guayas lidera ampliamente el registro de ciberdelitos con 4.644 casos, seguido por provincias como Santo Domingo de los Tsáchilas (591), Cuenca/Azuay (592), Imbabura (536), Tungurahua (509) y Chimborazo (502). Incluso provincias costeras como Santa Elena reportaron 316 casos, evidenciando que el problema es nacional y no solo se concentra en las grandes ciudades.

Alerta por nueva estafa con inteligencia artificial que imita la voz de familiares Leer más

La vulnerabilidad y el desconocimiento

El caso de Abdalá Bucaram ilustra cómo el desconocimiento de las reglas digitales puede convertirse en el peor aliado en un entorno donde los bloqueos no solo dependen de algoritmos, sino también de la percepción que genera el comportamiento del usuario. Las plataformas como Meta actúan ante publicaciones que violen sus políticas o ante reportes masivos de otros usuarios, por lo que un perfil que constantemente usa lenguaje ofensivo, comparte contenido polémico o desconoce los límites de las normas comunitarias resulta más vulnerable a ser denunciado y bloqueado, incluso si existe un verdadero interés de detractores en silenciarlo.

Así, en un contexto de creciente inseguridad digital y aumento de ciberdelitos en Ecuador, y en un entorno político donde incluso granjas de trolls pueden influir para silenciar cuentas, comprender las reglas de las redes sociales y actuar con responsabilidad no es solo una cuestión de reputación, sino también de autoprotección. La ignorancia de las normas y los excesos verbales terminan pasando factura en un escenario digital cada vez más vulnerable, donde cualquier error puede costar caro.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, suscríbete aquí