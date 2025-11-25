Streaming en descuento: precios especiales de Disney+, HBO Max y más por Black Friday

Las principales plataformas de streaming lanzaron agresivas ofertas por Black Friday: reducen sus precios hasta en un 70 %

El Black Friday llegó también al mundo del streaming. Las principales plataformas de entretenimiento han lanzado agresivas promociones para captar a nuevos usuarios y tentar a quienes están considerando regresar a sus servicios. Desde paquetes combinados por menos de $ 5 hasta rebajas del 70 %, las ofertas estarán disponibles por tiempo limitado durante esta semana de descuentos.

Disney+ y Hulu: dos servicios por $4,99 al mes

Disney abrió la temporada con una de las ofertas más llamativas: el combo Disney+ + Hulu por $ 4,99 al mes durante un año, menos de la mitad del precio regular de $ 12,99.

La promoción arrancó inicialmente para la audiencia de Good Morning America, pero desde este martes 25 de noviembre también estará disponible para nuevos suscriptores y para aquellos que regresan al servicio.

Importante: quienes ya tienen suscripciones activas a Disney+, Hulu, ESPN Select o ESPN Unlimited —incluidos los paquetes adquiridos mediante terceros como Spectrum— no califican para el descuento.

HBO Max baja a $2,99 al mes por un año

HBO Max también apuesta fuerte. Su plan Basic con anuncios baja de $ 10,99 a $ 2,99 mensuales durante los primeros 12 meses, con un descuento del 70 %.

La oferta estará disponible hasta el 1 de diciembre para nuevos y antiguos suscriptores que activen el servicio vía HBOMax.com, Apple, Google Play, Roku, Samsung, Xumo y otros distribuidores. Quienes se registren por primera vez desde Amazon Fire TV también podrán acceder al precio promocional.

Las plataformas de streaming conquistan cada vez a más usuarios. CANVA.

Paramount+ y el impulso de Walmart+

Paramount+ se suma al Black Friday con un recorte del 50 % en su plan anual, que usualmente cuesta $59,99.

Además, Walmart+ —que incluye el acceso a Peacock Premium— mantendrá su membresía en $49 al año, convirtiéndose en una de las alternativas más completas para consumidores que buscan combinar streaming con beneficios de compras.

Fox One y sus descuentos por lanzamiento

Fox One, la plataforma estrenada en agosto por Fox Corp., aplicará 50 % de descuento en sus dos primeros meses (de $19,99 a $9,99) y un 25 % menos durante el primer año.

El acceso anticipado será para usuarios de Tubi, el servicio gratuito con publicidad, aprovechando el alto tráfico esperado en Acción de Gracias, especialmente por el partido entre Dallas Cowboys y Kansas City Chiefs, uno de los más vistos de la NFL.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ