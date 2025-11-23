Despertar con ventaja: cientos de clientes madrugaron para lograr sus compras soñadas

El centro comercial estima que este año hubo más personas haciendo fila desde las 05:00

En la fila en el exterior del Mall de Sol se ve a Mónica Maldonado, quien al igual que cientos madrugaron para aprovechar las ofertas.

Fuera del Mall del Sol, antes de que apareciera el primer rayo de sol, ya se había formado una fila que casi daba vuelta a dos cuadras. La motivación era más fuerte que el sueño.

El entusiasmo por aprovechar las ofertas hizo que muchos se levantaran a las 05:00, buscando ser los primeros y no dejar escapar la oportunidad de ahorrar durante la jornada “Al que madruga, Mall del Sol lo ayuda”.

Las puertas se abrieron a las 07:00, pero desde las 05:15 la fila crecía sin detenerse. Cada minuto se sumaban nuevas esperanzas, nuevos planes, nuevas metas de compra.

La primera en llegar fue Mónica Maldonado. Venía de celebrar en Quito y viajó toda la noche en bus para alcanzar los descuentos en Guayaquil.

“Vengo directo de la pachanga a disfrutar de los descuentos. El año pasado también vine, y aquí estoy otra vez”, contó entre sonrisas y con evidente emoción.

Su propósito es claro: renovar su refrigeradora, aire acondicionado, televisor y ropa. Espera ahorrar cerca de 1.000 dólares.

“El televisor es clave, porque se viene el Mundial y hay que ver a Ecuador, alentarlo desde acá”, dijo con brillo en los ojos.

Unos pasos más atrás estaba María José Dávalos, otra clienta madrugadora. Calcula que este domingo 23 de noviembre de 2025 se ahorrará alrededor de 60 dólares con sus compras. Para ella, madrugar vale la pena cuando se trata de aprovechar oportunidades.

Los horarios y descuentos

De cada 10 ecuatorianos, solo 3 están satisfechos con su situación financiera Leer más

Los descuentos llegan hasta el 70 % y se mantendrán hasta las 13:00. Esa es la razón por la que muchos eligieron poner el despertador temprano, incluso antes del alba.

Como la mayoría llega sin desayunar, el movimiento también impulsa la actividad del patio de comidas y los restaurantes del centro comercial, que reciben a los clientes con café caliente y energía para seguir.

Se proyecta que la afluencia de visitantes durante noviembre crezca entre un 15 % y un 20 %, según explicó a Diario EXPRESO Sofía Naranjo, gerente comercial y de Desarrollo Corporativo de Mobilsol.

Así mismo el centro comercial estimó que este año fueron más las personas que llegaron desde las 05:00, con este impulso arrancaron las compras navideñas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!