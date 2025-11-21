Black Friday Ecuador 2025: los televisores recomendados para comprar

El viernes 28 de noviembre se celebrará el día de rebajas a nivel mundial. Te dejamos una guía de TV para comprar en oferta

El televisor es uno de los productos que más se busca en Black Friday.

Ya queda poco para el Black Friday 2025 que será este viernes 28 de noviembre y las ofertas ya están presentes en muchos locales de nuestro país. Hay descuentos de todo tipo, desde comida, pasando por muebles y hasta carros.

Pero el sector que más se mueve es el electrónico. Las personas aprovechan esta fecha para comprarse una nueva computadora, celular, una consola y también un nuevo televisor. Eso hace que también sean de los productos que se ponen a mayor rebaja en esta fecha.

Pero, ¿Cómo saber cuál es una buena opción entre tantos que están con rebaja? Es por eso que Expreso te trae los televisores que están más de moda o que son mejores en la relación calidad-precio para que los busques y, si tienes suerte, los puedas comprar en el Black Friday.

Los televisores de distintas marcas CANVA

Televisores a tener en cuenta en Black Friday 2025

En la lista hemos puesto televisores de distintos tamaños y precios para dar distintas opciones y busques el que más se adapte a tus necesidades. Pero siempre buscando los que están más de moda y ofrecen la mejor tecnología actualmente.

Según distintas páginas de tecnología, las mejores opciones son las siguientes:

Samsung S95F QD-OLED: es parte de la gama flagship (la mejor y más alta) de esta empresa. El televisor QD-OLED más brillante de todos, superando la barrera de los 2200 nits, tiene 4 puertos HDMI 2.1 y se puede visualizar en la máxima calidad de 4k. En Amazon está en 1,629.38 dólares el de 55 pulgadas.

LG C5 OLED: esta es una opción que sigue siendo de calidad, pero una gama menos que el Samsung mencionado anteriormente. El LG ofrece un mejor rendimiento en habitaciones iluminadas, pero el Samsung es más brillante en su modo de juego. Valor: 1,114.50 el de 55' en Amazon.

TCL QM8K: si quieres algo más de gama media, más asequible al precio, TCL es la marca que debes buscar. Este modelo es uno de los mejores televisores Mini LED del mercado y ofrece una gran versatilidad. Es decir, la definición es menor al no ser pantalla OLED y solo ofrece dos puertos HDMI. El de 65 pulgadas está en 897.99, es decir más grande que los otros dos y más barato.

Hisense QD6QF: si aún tu bolsillo no da, esta marca se está poniendo de moda. Es LED, pero no tiene entradas HDMI 2.1, por lo que para los gamers la diferencia se notará. Eso sí, uno de 43' solo te costará 299 en Amazon.

Xiaomi TV A Pro 2026: otra marca que combina tecnología con precios bajos. Tiene pantalla Qled, eso sí no es compatible con ni con Dolby Atmos ni con Dolby Vision. Es 4K UHD y cuesta alrededor de 400 dólares dependiendo de las pulgadas que compres.

¿Los puede conseguir en Ecuador?

Los modelos presentados son una referencia a distintas gamas de televisores. Si no hay exactamente el mismo en las tiendas de nuestro país encontrarás una versión anterior. Tanto el Samsung como el LG sí se pueden adquirir aquí ese modelo exactamente, mientras que de los otros hay versiones parecidas. Lo importante es tener una idea de lo que quieres y aprovechar los descuentos.

