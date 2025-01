De Smart Home a AI Home: la apuesta de Samsung por simplificar el día a día

En el CES 2025, Samsung presentó su visión de un hogar inteligente potenciado por inteligencia artificial (IA), con experiencias inmersivas que redefinen la vida doméstica. La exhibición en el Centro de Convenciones de Las Vegas se organizó en diversas zonas temáticas que mostraron cómo la IA puede transformar el hogar del futuro. En la zona 'Hogar para la eficiencia' Samsung destacó soluciones para ahorro energético y gestión de tareas domésticas, como el Bespoke AI Laundry Combo y el Bespoke Jet Bot Combo AI, que ajustan procesos automáticamente, mejorando la eficiencia y ahorrando tiempo a los usuarios.

La zona 'Hogar para los seres queridos' presentó tecnologías como Galaxy SmartTag2 para el rastreo de mascotas y alertas de emergencia para detectar incidentes como caídas, facilitando el cuidado de familiares, mascotas y plantas. En 'Hogar para la productividad', se mostró cómo Galaxy AI en la serie Galaxy Book5 permite buscar y extraer texto de imágenes de forma rápida y eficiente, mejorando el rendimiento en el trabajo y estudio. Finalmente, en la zona 'Hogar para el arte', Samsung mostró cómo sus pantallas transforman cualquier espacio en una galería de arte, con colaboraciones con museos como el MoMA y el MET, ofreciendo experiencias culturales inmersivas.

En cuanto a nuevos equipos o gadgets, la surcoreana presentó algunos televisores nuevos y electrodomésticos, pero su enfoque principal estuvo en la tecnología que está desarrollando internamente para hacer que estos equipos sean cada vez más funcionales y simplifiquen la vida de los usuarios.

Así luce el booth de Samsung en el CES 2025. GIANNELLA ESPINOZA

¿Cómo entender el concepto de AI Home?

Imagina que un día te despiertas y, en lugar de tener que hacer malabares con tu rutina matutina, todo se maneja automáticamente, justo como te gusta. Tu cafetera ya tiene el café preparado a la temperatura exacta, tu termostato ajusta la temperatura según el clima de afuera, y hasta las luces de tu casa cambian para acompañar tu ánimo. Suena como algo sacado de una película futurista, ¿verdad? Bueno, resulta que Samsung está haciendo que esto sea una realidad, y todo esto tiene que ver con su visión de "IA para todos", presentada en el CES 2025.

El concepto central es AI Home, una iniciativa que no solo habla de tecnología, sino de personalización y conectividad. Esta no es la típica casa llena de gadgets inteligentes, sino una casa que "entiende" a sus habitantes. Desde que entras por la puerta, los dispositivos comienzan a aprender tus hábitos, adaptándose a tus necesidades, como si tu hogar estuviera viviendo contigo. Imagina que el refrigerador no solo te dice lo que tienes dentro, sino que te sugiere recetas basadas en lo que tienes. O que tu televisor ajusta la calidad de imagen al momento exacto de lo que estás viendo. Este es el futuro de la comodidad, y está a la vuelta de la esquina.

La AI vista como un asistente invisible

Lo que más me emociona de esta propuesta es la forma en que la IA se convierte en una especie de "asistente invisible". No solo en el sentido de realizar tareas, sino en la forma en que se anticipa a tus necesidades. El asistente Bixby, por ejemplo, es más que un simple controlador de voz. Bixby se integra completamente con SmartThings, lo que significa que tu casa entienda tus rutinas diarias sin que tengas que levantar un dedo. Así, si eres de los que te olvida apagar las luces, ahora tu casa lo hace por ti. Si entras a tu baño y las luces se ajustan al tipo de luz que mejor se adapta a tu momento, es porque AI Home está "pensando" en ti.

El hogar conectado con Smartthings es la central del hogar. GIANNELLA ESPINOZA

Los MicroLED de Samsung en modo arte. GIANNELLA ESPINOZA

Vision AI ajusta imagen y sonido del TV en base al entorno. GIANNELLA ESPINOZA

El área gaming también forma parte del hogar potenciado con IA. GIANNELLA ESPINOZA

Micro Led con Vision AI que convierte el TV en una obra de arte. GIANNELLA ESPINOZA

Este es el detector de glucosa que se conecta con Smartthings GIANNELLA ESPINOZA

Pero lo mejor de todo es la seguridad. Samsung ha integrado su tecnología Knox Matrix para asegurarse de que todo se mantenga protegido. Si bien la idea de tener tantos dispositivos conectados suena a veces como una vulnerabilidad, la marca ha puesto mucho énfasis en asegurar que tus datos estén siempre cifrados, y te da el control total para gestionar qué compartir y qué no. ¡Eso sí que da paz mental!

Y por si eso no fuera suficiente, AI Home no es solo una cuestión de comodidad y personalización. También se extiende al ámbito de la salud. Imagina que tu reloj inteligente, a través de Samsung Health, no solo te da datos sobre tu actividad física, sino que te hace recomendaciones sobre cómo mejorar tu bienestar, basadas en los datos que ha ido recogiendo a lo largo del día; hasta de los niveles de tu glucosa. Si alguna vez has soñado con tener un coach virtual de salud, esto es lo más cercano.

Si alguna vez imaginaste cómo sería vivir en una casa que realmente te entienda, Samsung está muy cerca de hacerlo realidad. Este CES 2025 ha sido la puerta de entrada a un futuro donde la tecnología no solo está al servicio de la comodidad, sino de la humanidad.

