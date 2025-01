¿Pantallas que reaccionan a su entorno? Samsung lo hace realidad en el CES 2025

En su evento Firts Look, la marca surcoreana, destaca entre otras novedades a su Vision AI

En el marco del Consumer Electronics Show (CES) 2025 en Las Vegas, Samsung impresionó en su evento First Look este 5 de enero, con una serie de innovaciones tecnológicas lideradas por Samsung Vision AI. Esta solución revolucionaria convierte las pantallas en compañeros inteligentes y adaptativos, redefiniendo la experiencia del usuario. Con televisores que integran funciones personalizadas y dispositivos diseñados para potenciar la conectividad en el hogar, la marca surcorean reafirma su compromiso con un futuro completamente conectado.

Pantallas que entienden y se adaptan

El concepto de Samsung Vision AI es revolucionario: pantallas que no solo proyectan imágenes, sino que comprenden su entorno y se ajustan a las necesidades del usuario. Entre sus funciones destacan:

Click to Search, que identifica información en pantalla sin interrumpir la experiencia visual.

Live Translate, que traduce subtítulos en tiempo real, abriendo puertas al contenido global.

Generative Wallpaper, capaz de convertir las pantallas en obras de arte personalizadas.

El televisor es para Samsung, el centro de la vida en el hogar. Giannella Espinoza

Además, estas pantallas actúan como centros neurálgicos en el hogar gracias a su integración con SmartThings. Desde monitorear a mascotas con Pet and Family Care hasta optimizar el ambiente según la actividad, Vision AI redefine la interacción diaria.

El futuro del entretenimiento: Neo QLED 8K QN990F

Entre las novedades más destacadas, Samsung presentó su televisor insignia, el Neo QLED 8K QN990F, que combina diseño ultradelgado y tecnología de vanguardia. Su Procesador NQ8 AI Gen3 optimiza imagen y sonido en tiempo real, ofreciendo funciones como:

8K AI Upscaling Pro, que eleva cualquier contenido a resolución 8K.

Adaptive Sound Pro, para un audio claro y envolvente.

Auto HDR Remastering Pro, que resalta colores y detalles en cada escena.

Arte y tecnología: The Frame Pro y Art Store

Samsung también amplió su visión artística con el lanzamiento de The Frame Pro, un televisor que combina tecnología Neo QLED con una estética diseñada para destacar obras de arte. Junto con la Samsung Art Store, que ahora incluye más de 3,000 piezas de renombrados socios como el MoMA y Basquiat, Samsung sigue integrando el arte en la vida diaria.

Innovaciones más allá del hogar

El evento también fue escenario para la presentación de dispositivos futuristas como The Premiere 5, un proyector interactivo de triple láser que transforma cualquier superficie en una pantalla táctil. Por otro lado, el MICRO LED Beauty Mirror, un espejo inteligente, analiza la piel del usuario y sugiere rutinas personalizadas, demostrando cómo la tecnología puede fusionarse con el cuidado personal.

Es así como Samsung no solo presentó productos; compartió una visión de pantallas que no solo muestran, sino que interactúan, enriquecen y simplifican la vida de las personas. En el CES 2025, queda claro que las pantallas ya no son solo ventanas al mundo, sino compañeros tecnológicos para la vida moderna.

