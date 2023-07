Está claro que Samsung busca que sus Galaxy Z Flip 5 y el Galaxy Z Fold 5 obtengan su estatus de superestrellas en Corea del Sur y el resto del mundo.

Así, la cita que se realizó a las 06:00 de Ecuador, de este 26 de julio, contó con algunas caras muy populares en el mundo.

Y para darle la bienvenida al nuevo Galaxy Z Fold5, la estrella escogida ha sido #Suga de BTS 😎 #GalaxyUnpacked pic.twitter.com/M4nYnztDuI — Diario Expreso (@Expresoec) July 26, 2023

Estuvo Sydney Sweeney, una actriz estadounidense de la serie Euphoria. Sin embargo, Suga, de BTS se robó el espectáculo con su presencia. Congregó a cientos de integrantes de su fandom en el Coex International Convention Center, quienes lo esperaban en los alrededores de la zona. Incluso para abandonar la sala, apagaron las luces para que los fanáticos no supieran por dónde saldría.

Sydney Sweeney y Wonyoung Stun de IVE se hicieron una selfie en el evento Samsung Unpacked 2023 GIANNELLA ESPINOZA

Sydney Sweeney, cuyo salto a la fama provino de Euphoria y por hacer la comedia dramática de Quentin Tarantino 'Once Upon A Time In Hollywood', fue fue la encargada de mostrar las posibilidades del Galaxy Z Fli5 a la hora de hacer selfies sin ayuda.

Lamentablemente, Suga no dio ninguna presentación en vivo y simplemente estuvo como invitado.

The Stray Kids, una popular banda de K-pop formada en 2017, también fue vista posando para una sesión de fotos frente a los medios coreanos y a los fanáticos.

Y como Latinoamérica no podía quedarse sin celebridades, la escogida fue la brasileña Anitta.

La cantante brasileña Anitta sonríe mientras Sydney Sweeney y Wonyoung Stun se hacen una selfie con el nuevo Galaxy Z Flip 5 GIANNELLA ESPINOZA

Y así se realizó el Galaxy Unpacked con tremenda alfombra roja, por la cual también pasó EXPRESO. Para más detalles del lanzamiento puedes dar clic aquí.