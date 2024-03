En Ruta: Reencauche, el 40% es informal

Ecuador, según el Ministerio de Producción, registra 13 plantas reencauchadoras de llantas para vehículos. Estas pertenecen a once empresas, las que están distribuidas en Cuenca (5), Guayaquil (3), Quito (3), Ambato (1) y Santo Domingo de los Tsáchilas (1). Juntas reencaucharon el 60% de los 294.000 neumáticos que en 2023 se reutilizaron en el país; el otro 40% fueron trabajadas desde la informalidad.

Cada año esta alternativa de economía circular y sustentable va en aumento en el mercado nacional, aunque “no todas las llantas que se importan sirven para el reencauche”, asegura Milton Pozo, responsable del área en Renovallanta, una de las reencauchadoras más amplias.

Siempre dependerá de la fabricación del neumático, refiere. Por ejemplo, qué materia prima se ha utilizado para su elaboración: si es material de primera vida, no reciclado o si tiene refuerzos en la carcasa que permita reutilizarla después de un exigente proceso de reencauche, luego de lo cual debe pasar las etapas de inspección, raspado, preparación, reparación, cementado y relleno, así como colocación de la nueva banda de rodamiento y vulcanizado.

“Que el 40% de la producción nacional se genere en manos de empresas no certificadas, que dan el servicio de reencauche de manera informal, preocupa porque no respetan la normativa para que el cliente se sienta respaldado con un producto óptimo, que le da seguridad y no ponga en riesgo su vida, ni su inversión”, explica Pozo.

El mecánico Eduardo Méndez no recomienda el uso de llantas reencauchadas para carros pequeños o de uso particular. “Por el valor mejor es una nueva, pero sí conviene para buses y camiones, que cuestan más”, dice.

Según la ley, cada año los importadores deben reciclar lo equivalente al 63% de la cantidad de llantas que hayan adquirido. Cortesía

Las importaciones de ese tipo de neumáticos crecieron el 23% en el 2023, cuando se expendieron 547.000 unidades, apenas el 6% habían sido reencauchadas.

Cada año en el mercado nacional se expenden al menos 3 millones de llantas, tanto en vehículos nuevos como en el recambio, refiere Lissette Baquerizo del Sistema Ecuatoriano de Gestión Integral de Neumáticos Usados (Seginus), ente que es el articulador de los importadores y recolecta neumáticos usados para trasladarlos a plantas autorizadas por el Ministerio de Ambiente.

”Todo importador tiene la obligatoriedad de reciclar el 63% de lo que adquirió y puso en venta en el mercado nacional. A este año, como Seginus, contamos con 70 socios, entre importadores y productor nacional”, explica Baquerizo, e indica que al menos 2’400.000 neumáticos se desechan cada año en Ecuador.

Como conservacionista, Natalia Roca, de la Fundación Árboles Sin Fronteras Ecuador, celebra que el reencauche sea una salida a la reutilización de las llantas, para así evitar que la contaminación aumente; no obstante, sugiere que las acciones estén encaminadas a una transición ecológica para acabar con la dependencia del petróleo y sus derivados.

“Por supuesto que estamos de acuerdo con el reciclaje y la reutilización de los neumáticos, pero también hay que considerar la ruta que se sigue en ese proceso, como las máquinas que se están usando y los índices de contaminación que generan”, apostilla la conservacionista.

