En Ruta: Precaución con los autos eléctricos

Ecuador ha visto crecer en un 720% la oferta de vehículos que fortalecen la movilidad sostenible. Al 2023, la cifra de modelos eléctricos llegó a 107, en tanto que, en 2015 eran apenas 13. De la mano de ese desarrollo también se apuntan acciones para salvaguardar a los ocupantes de ese tipo de automotores en situaciones de siniestros.

Este mes, Kia y el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para la capacitación del personal de emergencia en cuanto a protocolos y técnicas de manejo de carros basados en tecnologías HEV (híbridos convencionales), PHEV (híbridos enchufables), EREV (eléctricos de rango extendido) y BEV (eléctricos de batería).

José Antonio Errazuriz, subgerente de Kia, resaltó la importancia de que, tanto usuarios como personal de emergencia, conozcan cómo ejecutar los procedimientos ante un accidente de tránsito; y, además, el manejo adecuado de desechos que genera un vehículo eléctrico.

Andrés Zumárraga, especialista en electromovilidad de General Motors Ecuador, refiere que los automotores eléctricos de Chevrolet, al igual que los de combustión, están diseñados para ofrecer la máxima protección posible a los ocupantes en caso de colisión. “Dependiendo de la magnitud del impacto, se activan los sistemas de seguridad pasiva, como los frenos y la desconexión de la batería, sin requerir la intervención del conductor para garantizar su seguridad”, explica.

Además, recomienda que se evite el contacto directo con los cables de alta tensión, identificados por su color naranja intenso. Aunque, aclara, los vehículos eléctricos están equipados con puntos de corte de energía, marcados con un símbolo de casco de bombero que están ubicados frente al capó del carro. Estos puntos permiten que los equipos de rescate desactiven el EV (vehículo eléctrico, por sus siglas en inglés) de manera segura antes de intervenir.

Con él coincide Ricardo Suárez, jefe de producto Nissan, quien indica que en los carros eléctricos todas las conexiones están identificadas por un color naranja fluorescente, “lo que significa que estos componentes no deben ser tocados, peor cortados o expuestos, ya que son los que manejan la alta tensión dentro del vehículo y, obviamente, si es que se los llega a tocar puede prácticamente tener un resultado fatal”.

Por otra parte indica que las recomendaciones, en caso de siniestros de tránsito, son las mismas que se hacen a quienes poseen carros a combustión. No obstante, en caso de que se genere fuego tras un percance, además de llamar de inmediato a emergencias, se debe utilizar un extintor (ABC, BC) para incendios eléctricos. Aunque, aclara, no es común un resultado de esa magnitud ante una colisión, pues los componentes siempre cuentan con aislamientos especiales para protegerlos de cualquier evento; tampoco no se deben tocar ningún fluido que se derrame durante el accidente.

