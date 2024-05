En Ruta: Protección al comprador de carros importados en Ecuador

Importadores deben dar garantía a los compradores de vehículos, cuyas marcas ya no llegan al país

Ecuador ha comercalizado 503.484 vehículos entre 2020 y lo que va del 2024, según cifras que recoge la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade). De ese total, 440.772 fueron importados durante el mencionado periodo, de los que 33 llegaron de países de Asia, Europa, América y África.

La suma total corresponden a los dos segmentos que se manejan para el análisis: livianos (autos, SUV y camionetas) y comerciales (camiones, van y buses), de entre los que se distinguieron 178 marcas, según Aeade. No obstante, por razones comerciales o porque los importadores ya no las trajeron, medio centenar de esas marcas ya no se comercializaron en 2023, algo similar se repitió durante los primeros cuatro meses del 2024.

En el caso particular de las firmas chinas, hay una diversificación importante que ha ido creciendo en Ecuador desde 2018.

Actualmente se contabilizan 61 marcas de vehículos del país asiático que están disponibles en el mercado nacional, explica Genaro Baldeón, presidente ejecutivo de la Aeade. A esa cifra se suman marcas globales de carros que también son producidos allá.

Estados Unidos y Canadá vendieron 5.727 carros en el periodo analizado; mientras que de 16 estados de Europa se trajeron 41.386 unidades; así como 276.348 de 7 países de Asia.

¿Qué sucede si usted ha adquirido un vehículo de determinada marca que después de un tiempo dejó de comercializarse en Ecuador?, pues está amparado por el compromiso que adquiere el importador al momento de obtener el Certificado de Homologación Vehicular, requisito básico para ejercer la actividad a la que se dedica.

“Los importadores en el país están obligados a mantener un stock de repuestos. Por eso, una de las condiciones para la compra de vehículos en el exterior es contar con una relación contractual con el fabricante, para de esa forma tener siempre a la disposición del mercado ecuatoriano repuestos necesarios para los carros que se comercializan”, indica Baldeón.

Es por esa razón que los importadores están “obligados” a responderle al cliente. Además del mantenimiento y de expenderle los repuestos que requiera el vehículo, porque existen instancias y mecanismos para que el comprador pueda reclamar la falta de atención de parte del importador, quien debe brindar un servicio postventa eficaz y eficiente al cliente.

Además de las marcas chinas, entre quienes más carros le venden a Ecuador están las industrias de la región de países del Mercosur como Brasil y Argentina; también Colombia y México, que son proveedores naturales, porque están orientados a atender y satisfacer el mercado de esta zona; no obstante desde 2018 hay un crecimiento en la oferta de los vehículos asiáticos en el mercado.

En el 2022, la participación de China alcanzó el 40%; mientras que Ecuador expendió 70.283 carros ensamblados en el territorio nacional.

