En Ruta: Los autos eléctricos en Ecuador se venden poco

Pese a los incentivos económicos, los vehículos sostenibles no son la primera opción de los usuarios

En Ecuador, el valor máximo que invierte la mayoría de usuarios para adquirir un vehículo no supera los 40.000 dólares; no obstante, en 2023, apenas el 18% escogió un carro sostenible, de tipo eléctrico, con ese costo. Esto pese a los incentivos tributarios y ventajas como poder circular sin restricción alguna en todo el territorio nacional, incluso frente a ordenanzas municipales como pico y placa.

Estadísticas de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade) reflejan que, durante el año 2023, se expendieron 11.507 carros híbridos, de ellos el 85% tenían costo inferior a $ 40.000; en tanto que de 1.149 vehículos eléctricos vendidos, el 82% pagó desde 40.000 hasta más de 50.000 dólares.

“De todo el portafolio de marcas que se ofertan en Ecuador, los que menos se venden son los eléctricos que cuestan más de 40.000 dólares, porque pese a los incentivos económicos (no tienen aranceles, no pagan IVA, ni ICE), siguen siendo caros”, refiere Esteban Acosta, vicepresidente de la Aeade, quien resalta que ese tipo de carros circulan sin restricción.

La poca preferencia por los vehículos eléctricos podría deberse a una cuestión de cultura, porque el ciudadano aún no se adapta a ese concepto de la modernidad; a que no hay rapidez y facilidad operacional para la recarga, ya que no existen suficientes puntos, explica Robert Romero, experto en el área comercial del sector automotriz.

Y es que la autonomía de los vehículos eléctricos puede no ser un impedimento, pero sí lo es la carencia de una infraestructura que permita hallar electrolineras con facilidad en el territorio nacional. “Los vehículos eléctricos son maravillosos, pero no poder recargar rápido y fácil es un problema. Hace falta la masificación de las posibilidades de recarga, ese puede ser uno de los mayores obstáculos”, dice el experto a la vez que cita el tema de la ‘reventa’ del auto, otra cosa que también considera quien compra un carro nuevo; si va a poder o no venderlo cuando quiera otro.

Al momento, en el país no existe una cifra específica de cuántas electrolineras hay. Se estima que serían unas 180.

Los cargadores, otro gran problema

Otro punto adverso, indica Acosta, es que los cargadores no están homogenizados u homologados. “Cada marca trae los propios y resta hacer una regulación al respecto, porque son conectores diferentes, como sucedía en un principio con los teléfonos celulares”, explica.

En cuanto a los automotores a combustión, en el 2023, el 92% de ciudadanos compró vehículos valorados en menos de $ 40.000. La muestra es que en el mercado se expendieron 94.506 unidades, cotizados en cifras inferiores al mencionado valor.

