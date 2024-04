En ruta: Oscuro panorama automotriz en Ecuador tras incremento IVA al 15%

Marzo, como cada año, fue un mes en el que la demanda de vehículos creció en Ecuador. Si bien el reparto de utilidades en las empresas mejoró las ventas, eso no compensará la situación que desde hace 8 meses experimenta el sector que ha tenido una caída del 16%; eso sin contar que la situación se agudizaría con la elevación del IVA al 15%, pues quienes adquieran autos, camionetas y SUVs pagarán más por el Impuesto a Consumos Especiales (ICE).

Así lo indica David Molina, director de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (Cinae), quien considera, además, que al momento las distintas empresas analizan estrategias comerciales, como asumir ciertos costos o cambiar el material de componentes, con la intención de que el precio de los carros no sufra tanto incremento, que a la larga afecta al cliente y por ende se reducen los márgenes de ventas, tanto para las ensambladoras nacionales como para los importadores.

“Es lamentable que no haya existido sensibilidad con la industria y el cliente, para evitar tanto costo”, critica Molina, y explica: “proponíamos que cuando suba el IVA no se considere ese incremento para el salto de banda que determina la ley, así no se obligaba a calcular el 15% del ICE, sino solo el mismo 10% a un carro de menos de 30.000 dólares, pues subía un impuesto, no el precio del vehículo. Por ejemplo, el costo de una camioneta de trabajo puede llegar a incrementarse hasta un 12%. Ahora no es que tenemos un carro más costoso, sino un carro con más impuestos”, remarca.

Con el incremento del IVA, el 57% de camionetas que se ofertan en el mercado local estarían en el rango alto de salto de banda; es decir, superarían los 30.000 dólares, refiere. Esos automotores tendrán un incremento del 12.5% en su precio final. En cuanto a automóviles y SUVs, en cambio, el 37% están en rango de cambio de banda y sus costos crecerán al menos 7.57%.

Se reducirán los márgenes de ventas, tanto para las ensambladoras nacionales como para los importadores. Archivo

Con él coincide Esteban Acosta, empresario automotriz ecuatoriano, quien considera que el incremento del IVA va a ser notorio en los siguientes meses; la industria sentirá la reducción de ventas.

“Desde el segundo semestre del 2023 ya vimos una caída por sobre el 15%; en marzo hubo una recuperación, pero en las proyecciones estamos viendo una caída importante para los próximos meses”, refiere.

Ahora, asegura, las empresas harán ofertas por los días de la madre y del padre; además, la industria liquidará sus inventarios con la oferta de los carros 2024, pero cuando salgan al mercado los carros 2025 -más o menos desde mediados de año- ahí van a ser más notorios los efectos del incremento del IVA.

Ambos creen en que no solo el mercado automotriz y el cliente serán los afectados, sino también el Estado que no recaudará lo que esperaba, porque al caer la demanda, la recaudación bajará. “Es un perder para todos, porque hasta el empleo seguro se reducirá”, concluye Molina.

