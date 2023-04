Manipular de manera correcta el volante es clave al momento de conducir un vehículo. La seguridad de las personas dependerá de la observación adecuada a indicaciones como dónde colocar las manos para reaccionar bien en una maniobra, mantener la distancia exacta frente al volante y los pedales; así como tener una visibilidad frontal óptima, una acertada movilidad de los brazos y la altura y profundidad del asiento.

Omar García, un líder en la formación de conductores, refiere que las mayores dificultades que tienen las personas que recién empiezan a conducir varían. Por ejemplo, muchas mujeres cuando se estrenan se ubican muy cerca del volante; en cambio, el hombre lo hace al contrario. “Al principio a la mujer se le hace difícil coordinar los espacios y se hace hacia adelante. Los hombres, en cambio, optan por mucha comodidad, se colocan muy atrás y hasta lanzan el respaldo”, explica.

Pero -aclara el profesional- ambas posiciones son de alto riesgo al manejar, pues impiden al conductor realizar maniobras de manera correcta en caso de un siniestro de tránsito o cualquier tipo de emergencias.

Para evitar que las bolsas del airbag golpeen los brazos en un siniestro se sugiere agarrar el volante abajo. Marcia Barzola / Expreso

Pero los riesgos no están solo ligados a la dificultad para ejecutar maniobras, sino que con el tiempo esas malas posiciones pueden ocasionar lesiones graves en la columna vertebral, explica el doctor Juan Ordóñez Legarda, ortopedista traumatólogo, quien indica que la afectación se ahonda porque los asientos no están diseñados para que la zona lumbar mantenga la curvatura natural del cuerpo; además, no existe un soporte adecuado para la zona cervical.

“Las malas posiciones suelen producir dolores en la columna, sobre todo, si permanece por horas al volante. Quienes manejan en mala posición son candidatos a tener problemas lumbares y cervicales. Lo recomendable, mientras conduce, es mantener el cuello erguido y la columna lumbar arqueada”, dice.

El instructor Jaime Escalante alerta que otro riesgo, por no mantener una posición adecuada mientras se está frente al volante, es el daño que podría causar al conductor el golpe que el airbag (bolsa de aire) genere al expandirse de existir un siniestro. “Si una persona se acerca mucho al volante recibe el impacto violento en su rostro, lo que le resta reacción”, asegura.