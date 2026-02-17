Expreso
PLAN SALUD
Los robots humanoides presentaron una coreografía en el inicio del Año Nuevo Chino.
Los robots humanoides presentaron una coreografía en el inicio del Año Nuevo Chino.captura de pantalla

Robots Humanoides deslumbran en la gala del Festival de Primavera de China

Sorprendieron con coreografías y mejoras significativas en sus diseños y estabilidad

La gala del Festival de Primavera de CCTV, el programa más visto en China en la víspera del Año Nuevo Lunar, destacó este año los avances en robótica humanoide presentando robots que realizaron acrobacias en perfecta sincronía.

Cuatro startups emergentes—Unitree Robotics, Galbot, Noetix y MagicLab—presentaron a sus robots que sorprendieron con acrobacias, artes marciales y coreografías sincronizadas. Doubao, el chatbot de IA de Bytedance, también tuvo su espacio.

Aunque no es la primera vez que estos robots participan en la gala, el salto tecnológico fue evidente. Expertos destacaron mejoras significativas en estabilidad, velocidad y coordinación. Según Georg Stieler, director de Stieler Consultoría Tecnológica, "el progreso en solo un año es impresionante".

Un escenario estratégico para empresas chinas

La gala, con una audiencia en vivo de hasta el 79%, se ha convertido en una plataforma clave para mostrar innovaciones tecnológicas. Empresas chinas aprovechan este escaparate para atraer inversiones y contratos antes del Año Nuevo Lunar.

Stieler explicó que, a diferencia de otros eventos, "hay una conexión directa entre la política industrial y el espectáculo", lo que beneficia a las empresas al recibir pedidos gubernamentales y atención de inversores.

@no.soy.codo.nac.p 🇨🇳 SORPRENDE CHINA: presenta a ROBOTS haciendo RUTINA DE KUNG FU 🥋🤖 Durante la gala del Festival de Primavera, el programa más visto en el país en la víspera del Año Nuevo Lunar, presentaron robots humanoides realizando artes marciales El evento, transmitido por la televisión estatal de 🇨🇳 y seguido por cientos de millones, convirtió la celebración del Año Nuevo Chino en una demostración de poder tecnológico. #foryoupage❤️❤️ #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #tiktokviral #robotvibes ♬ sonido original - No soy codo, nací pobre
La robótica humanoide forma parte del plan industrial de China, conocido como IA+, que busca potenciar la productividad mediante la automatización, especialmente ante el envejecimiento de la población. Con China liderando el mercado global, se proyecta que las ventas de robots humanoides superen las 28,000 unidades en 2026.

