Review del Galaxy S24 Ultra: la IA de Samsung a prueba

La función "Circle to Search" permite a los usuarios obtener información instantánea sobre cualquier objeto o texto que encuentren en su entorno.

Después de un mes de uso del Samsung Galaxy S24 Ultra, es evidente que este dispositivo redefine los estándares de lo que debe ser un teléfono insignia. Como periodista de tecnología, he tenido la oportunidad de probar numerosos dispositivos, pero pocos se acercan a la excelencia que ofrece el S24 Ultra, especialmente en el ámbito de la fotografía y las funcionalidades impulsadas por inteligencia artificial (IA) que te resuelven la vida.

Aquí algunas de las situaciones que pude resolver con facilidad:

Traducción simultánea de llamadas: Saludé a un brasileño y conocí más sobre sus labores, utilizando la función de traducción simultánea de llamadas. Esto me permitió comunicarme sin barreras lingüísticas y aprender más sobre su trabajo en tiempo real.

Edición de fotos: Durante un viaje a Guatemala, tomé varias fotos y luego utilicé la función de eliminación de objetos para quitar a las personas u objetos que estaban en el fondo, mejorando así la calidad de mis imágenes de manera significativa.

Búsqueda de prendas: En un curso sobre Smartthings de Samsung al que asistí en Panamá para descubrir cómo la IA se estaba tomando los hogares, encontré algunos dispositivos para casas inteligentes que me causaron curiosidad; usé la función 'Circle to Search' para identificarlas y encontrarlos en Amazon, facilitando mi búsqueda de manera rápida y precisa.

Resumen de textos: Necesitaba comprender un largo manual que traía una crema coreana que compré para el 'skincare' y la IA del Galaxy S24 Ultra no solo me ayudó a traducir las indicaciones, sino que también me dio una mano resumiendo el texto, ahorrándome tiempo y esfuerzo en el proceso.

Entrevista de voz a texto: En la misma capacitación de la que hablé arriba tuve varias entrevistas para mis temas, con la aplicación Grabadora de voz de Samsung pude transcribir en tiempo real las grabaciones y etiquetar hablantes individuales, luego incluso me permitió hacer resúmenes.

Y sí, Samsung ha elevado una vez más el listón no solo con un sistema de cámaras que no tiene rival y al que ya estamos acostumbrados por años, sino que le ha metido muchos 'juguetes' con inteligencia artificial que resuelven problemas de la vida cotidiana y profesional.

Empecemos por la cámara, la calidad de las imágenes es simplemente espectacular, con una nitidez, detalle y reproducción de colores que impresionan. No tiene punto de comparación, por ejemplo, con las que hoy puede conseguir el Z Fold 5, es decir el plegable de la misma marca. Durante mis viajes y paseos he podido capturar paisajes y momentos con una precisión que no logro con mi Fold. Ya sea en condiciones de poca luz o a plena luz del día, el S24 ofrece resultados consistentes y profesionales.

Los teléfonos Galaxy Ultra de Samsung son conocidos por su capacidad de zoom: el Ultra es capaz de ampliar hasta 100x digitalmente. GEC

Inteligencia artificial al servicio de la fotografía

La magia detrás de esta calidad fotográfica se debe en gran parte a las avanzadas funciones de IA integradas en el S24 Ultra. La cámara no solo toma fotos excelentes, sino que también optimiza cada imagen en tiempo real. Permite, por ejemplo, eliminar elementos no deseados sin dañar la foto y mejorar los detalles, con un solo toque, permitiéndome obtener fotos perfectas sin necesidad de aplicaciones de edición adicionales.

¿Y las fotos en la noche? En el Galaxy S24 Ultra, el modo noche o 'Nightography', también se beneficia de la inteligencia artificial. Al tomar una foto condiciones de escasa luz ambiental, el procesado mediante IA se encarga de minimizar el ruido, corregir el color y recuperar el máximo nivel de detalle.

También traen novedades con el zoom. Los Galaxy S son reconocidos por su capacidad de zoom y el modelo Ultra puede ampliar digitalmente hasta 100x. Sin embargo, en esta ocasión, Samsung ha entendido que la calidad prevalece sobre la cantidad. Han reemplazado el sensor de 10 megapíxeles con zoom de 10x del S23 Ultra por una cámara de 50 megapíxeles con zoom de 5x, con el objetivo de proporcionar resultados más nítidos incluso a un menor nivel de aumento.

Traducción en tiempo real y Circle Search

Otra característica que destaca es la capacidad de traducir en tiempo real mientras realizas una llamada. Esta función es un cambio de juego para los viajeros y aquellos que necesitan comunicarse en múltiples idiomas. Te pongo un ejemplo: durante una llamada con un colega en Francia, la traducción automática con IA, resulta fluida y precisa, facilitando la conversación sin interrupciones.

El Galaxy S24 Ultra también introduce la función 'Circle Search', que permite encontrar información en Internet sobre las cosas que te gustan de manera rápida y eficiente. Simplemente rodeas con tu dedo el objeto o texto en tu pantalla, y el sistema busca automáticamente información relevante. Esta herramienta resulta increíblemente útil para descubrir más sobre lugares y productos que te interesan durante tus paseos.

Rendimiento y batería

Equipado con un procesador Exynos 2400 o Snapdragon 8 Gen 3, el S24 Ultra ofrece un rendimiento excepcional. La IA gestiona los recursos del sistema de manera inteligente, ajustando el uso de la CPU y GPU según las necesidades del usuario, lo que no solo mejora el rendimiento en tareas intensivas sino que también optimiza la duración de la batería. La función 'Adaptive Power Saving' extiende la vida útil de la batería al ajustar el consumo de energía basado en los patrones de uso.

El Samsung Galaxy S24 Ultra no es solo un teléfono; es una poderosa herramienta que combina hardware con funciones inteligentes que hacen la vida más fácil y emocionante. Desde su cámara insuperable hasta sus innovadoras aplicaciones de IA, este dispositivo definitivamente es el líder en su categoría.

La inteligencia artificial en otros equipos de Samsung

Las últimas funciones impulsadas por IA de Samsung han mejorado significativamente las experiencias de usuario en varios dispositivos Galaxy, gracias a la actualización One UI 6.1. Esta actualización brinda funcionalidades avanzadas de IA a una gama amplia de dispositivos, incluye las series Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 y Galaxy Tab S9.

